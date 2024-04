Almudena Lizana / Héctor Alabadí |

La cuenta atrás ha comenzado. Faltan tan solo 11 días para que arranque oficialmente el Festival de Eurovisión 2024 con la primera semifinal, que se celebrará el martes 7 de mayo. Pero antes de que empiecen las jornadas de ensayos, dedicamos la cuarta entrega de nuestro 'Eurovisión Diaries' a analizar las candidaturas de Alemania, Bélgica, Noruega, Austria, Polonia, Suecia, Grecia, Georgia, Serbia, Dinamarca y Luxemburgo, once países que traen temas muy distintos entre sí que pretenden alzarse con el ansiado micrófono de cristal.

Isaak Guderian fue el ganador de la preselección alemana con 'Always On The Run', una canción que explora la dualidad entre la luz y la oscuridad. El cantante y actor Mustii representará a Bélgica, tras ser seleccionado internamente, con el tema 'Before the Party's Over' que promete deslumbrar sobre el escenario de Malmö. El grupo Gåte, ganadores del 'Melodi Grand Prix', son los candidatos de Noruega con el tema 'Ulveham', que sigue su estilo habitual combinando música folclórica tradicional con un rock. Mientras que Kaleen representará a Austria con 'We Will Rave", una fusión de pop con inspiración techno.

Estas son solo algunas de las propuestas que analizamos en este vídeo donde también hablamos de Polonia con Luna y 'The Tower'; Marcus & Martinus de Suecia con 'Unforgettable'; la griega Marina Satti y su 'Zari'; Georgia con Nutsa Buzaladze y 'Firefighter'; Serbia con la propuesta de Teya Dora, 'Ramonda'; Dinamarca con Saba y 'Sand'; y el regreso a ESC de Luxemburgo con TALI y el tema 'Fighter'.