Su single es una canción reivindicativa con un ritmo de lo más pegadizo.

UER

Anna Gjebrea es la candidata elegida para representar a Albania en el Festival de Eurovisión Junior 2021 que se celebra en París el 19 de diciembre de 2021. Después de resultar ganadora en el 'Albania's Junior Fest', la cantante de tan solo 12 años de edad está dispuesta a seguir luchando por su sueño y conquistar a toda Europa con su canción "Stand by you".

La albanesa muestra su lado más luchador en este sencillo que promete conquistar todas las redes sociales con su animada coreografía. En el videoclip, ambientado en un instituto, Gjebrea pone sobre la mesa la gran problemática del bullying en las escuelas y deja claro que el abuso no se puede permitir, de ahí el título del single que, traducido al español, sería: "Estoy contigo".

"Stand by you" comienza con el testimonio de varios niños que, desolados, cuentan problemas como que no quieren ir a la escuela o incluso que se sienten solos a cada paso que dan. A partir de ahí, la cantante toma el micro y dice "Basta" a estas situaciones con un tema pop y de mucho ritmo, aprovechando el espacio eurovisivo para luchar por lo que ella cree justo y poner a todo el mundo a bailar en el escenario de la capital francesa.