Los artistas, de tan solo 11 años de edad, presentan un single romántico y cañero.

UER

Malta apuesta por una canción romántica para el Festival de Eurovisión Junior 2021. Ike y Kaya serán quienes defiendan al país mediterráneo en esta 19ª edición. Estos artistas presentan su canción "My Home", un single que mezcla ritmos de balada y de rap y con el que esperan conquistar los corazones de todo el público el 19 de diciembre de 2021 desde el escenario de París.

Ike Mizzi and Kaya Gouder Curmi son dos cantantes malteses que, con tan solo 11 años, ya acumulan varios éxitos en sus currículums. Estos jóvenes intérpretes tienen claro que su sueño es vivir de la música y lo cierto es que fue en el 2020 cuando saltaron a la fama en "Got Talent Malta", programa en el que quedaron en cuarta posición, pero su trayectoria no se detuvo ahí, ya que este espacio supuso, tan solo, su trampolín a la fama.

Ahora, Ike y Kaya quieren demostrar su talento a toda Europa y, para eso, ambos interpretarán "My Home", un single que mezcla los ritmos más tiernos, pero también los más cañeros. Esta canción maltesa habla de la sensación de una pareja de enamorados que no pueden vivir el uno sin el otro y que, cuando están juntos, sienten que el mundo es un lugar mucho más agradable.