En el programa de 'Ni que fuéramos Shhh' del 20 de noviembre se vivió una de las situaciones más tensas de todo el recorrido del magacín social. La colaboradora Marta Riesco se encontraba en los Premios PR, en el Palacio de la Prensa de Madrid, para hacer la cobertura de una gala donde iban a premiar a Ana Rosa Quintana, su antigua jefa.

Todo parecía ir bien: Riesco llegó con su micrófono, su cámara y su acreditación de prensa, le dijeron dónde colocarse al lado del photocall y le explicaron cómo iba a transcurrir todo. Sin embargo, de pronto, tal y como cuenta ella misma, se le acercó una persona que trabajaba allí para expulsarla, alegando que ni ella ni su programa eran bien bienvenidos a la gala.

Ante esto, María Patiño, desde plató, mostró su enfado y criticó duramente el comportamiento de la organización del acto. "No doy crédito a lo que me estás contando (...) me parece absolutamente indignante que a personas que trabajamos al mismo nivel que muchos de lo que están y van a estar ahí dentro hagan algo como la censura (...) No soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie, ni mi equipo es menos que nadie y esto es censura. Porque esto es un medio de comunicación, que lo ve todo el público, al igual que ven Antena 3, Telecinco y Televisión Española. Ya está bien".