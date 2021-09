España y los países nórdicos serán los primeros en Europa en tener acceso a la plataforma.

HBO Max

HBO Max se ha hecho de rogar. A finales de 2020 conocimos por parte de WarnerMedia que los servicios de HBO relativos a cada país acabarían haciendo la transición a HBO Max en el segundo semestre de 2021. Además de no tener una una fecha precisa de este cambio, el gigante de comunicación había anunciado que Europa sufriría un retraso por el que podría no disfrutar de HBO Max hasta 2022.

No obstante, WarnerMedia ya reiteró que a España, junto a los países nórdicos, sí llegaría en algún punto del otoño, y así será. HBO Max estará disponible en nuestro país a partir del 26 de octubre. Quienes no correrán tanta suerte son Portugal y países del centro y este de Europa, donde sí se ha confirmado que la nueva plataforma no protagonizará su esperado giro hasta 2022.

A partir de finales de octubre, los usuarios españoles podrán disfrutar del catálogo de HBO Max, que, pese a la existencia de HBO España, guarda algunas ficciones en su tintero para celebrar su desembarco, como por ejemplo el reboot de 'Gossip Girl', que se estrenó en julio pero no llegó a España. Además, también estarán disponibles títulos originales como 'The Flight Attendant', 'Westworld' o "El escuadrón suicida" y estrenos de la talla de 'La casa del dragón' o 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof'.