Jorge Ponce se cuela en 'El Tiempo' de RTVE para anunciar la llegada del "frente Broncano" a la pública

El aterrizaje de David Broncano a RTVE es casi inminente. A pocas semanas de que el presentador salte a la cadena pública con la secuela de 'La resistencia', el ente apenas había hecho ruido sobre este nuevo fichaje. Después de una primera promo lanzada en la final de la Eurocopa, que tenía como eslogan "Broncano, ahora para todos", RTVE sorprendió este lunes 19 de agosto con una segunda al más puro estilo de "el chico del tiempo" protagonizada por Jorge Ponce, uno de los colaboradores habituales del espacio de Movistar Plus+.

Justo después de emitir 'El Tiempo', La 1 lanzaba un vídeo con Ponce ofreciendo su particular previsión meteorológica: "Buenas tardes, repasamos un tiempo diverso en nuestra península. En algunas zonas del interior el tiempo parece que no pasa, con días de hasta 37 horas, que ya no sabes qué hacer con tu vida. En otros puntos del Levante, el finde te lo comes en la cola del after", empezaba expresando el colaborador. "Lo que también se viene es este frente", expresaba Ponce justo en el momento en el que aparecía una fotografía de la cara de Broncano. "Un frente que vemos ahí, irregular, también sobrevalorado. Va a pasar sobre toda la península con ilusión, aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división", concluye.

Como en la primera promo, en esta tampoco se anuncian más detalles del espacio, por ejemplo el nombre que llevará por título. A mediados de julio saltó la noticia de que David Broncano había registrado la marca 'La resiliencia', ya que el nombre de 'La Resistencia' pertenece a Movistar Plus+, pero todavía sigue siendo una incógnita si finalmente este será el nombre elegido. Por lo pronto, lo que sí se sabe del nuevo espacio de Broncano en RTVE es que se emitirá cada noche de lunes a jueves, después del 'Telediario 2'. Un aterrizaje a la cadena pública que se producirá "muy pronto" en el próximo mes de septiembre, tal y como también se lee en el parte meteorológico de Ponce en esta nueva promo.