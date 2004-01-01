La 1 ya promociona 'El juicio' con tres preguntas a tratar en su corte

RTVE |

Entre los próximos proyectos de Televisión Española para La 1 se encuentra 'El juicio', un court show destinado al prime time que cuenta con José Luis Sastre como su presentador. La idea del programa es estructurar un juicio alrededor de un asunto social de especial relevancia. En la promo que ha emitido la cadena y que anuncia que llegará "muy pronto", se presentan tres cuestiones que previsiblemente se tratarán.

"¿Es lícito hacer negocio con la vivienda? ¿Hemos normalizado las listas de espera en la Sanidad pública? ¿Hay racismo en las aulas de nuestros colegios?", pregunta el periodista en el vídeo. Además, como él mismo indica, las sentencias de 'El juicio' las dictan los ciudadanos, ya que el jurado popular está formado por nueve ciudadanos escogidos mediante un proceso de casting desmoscópicamente representativo.

'El juicio', producido por RTVE en colaboración con Abacus, contará con José Luis Sastre como conductor, pero estará acompañado por un juez y dos abogadas. Además, representará las fases de un proceso judicial: exposición de argumentos, declaración de testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberación, veredicto y sentencia. A través de todo este proceso se intentará dar una conclusión a la pregunta planteada en un inicio y que supone el tema de la entrega.