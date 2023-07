RTVE |

La temporada estival ya está aquí y por ese motivo los programas pensados para el verano están más cerca que nunca. En este caso, La 1 ya ha arrancado la promoción de 'El puente de las mentiras', el programa presentado por Paula Vázquez para la cadena principal del ente público. "Es un concurso en el que nos reiremos, aprenderemos y pondremos a prueba nuestra capacidad para distinguir entre una verdad y una mentira", empezaba diciendo Paula Vázquez en la primera promo del concurso.

"Cada semana, cuatro celebrities me acompañarán y jugarán para recaudar dinero y destinar a una buena causa", detallaba la conductora. "Cuatro puentes, un gran puente final, muchas preguntas, pero solo un camino válido para cruzar al otro lado del puente y hacerse con el premio", decía Vázquez en el vídeo, dando paso a una imagen en la que se desvela el logo de 'El puente de las mentiras', advirtiendo que el show llegará muy pronto a La 1. Tras 'Celebrity Bake Off España', este programa supone que Paula Vázquez vuelve a trabajar con la productora BoxFish TV en la adaptación española de 'Bridge of Lies', un formato británico que se emitió en BBC y tuvo mucho éxito en Reino Unido.