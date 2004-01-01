La 2 reúne a sus rostros en la promo 'La 2, todas tus caras' para poner en valor su nueva etapa

RTVE |

Radiotelevisión Española ha lanzado una nueva promo corporativa en la que reúne a varios de los presentadores y colaboradores que actualmente forman parte de la parrilla de La 2. La pieza, que juega con el cubo que vertebra la nueva identidad gráfica de la Corporación, va mostrando diversidad de formatos que conviven en su programación.

Entre los protagonistas del vídeo se encuentran presentadores ligados a algunos de los espacios más representativos de la cadena, como Aitor Albizua, al frente de 'Cifras y letras', y Jordi Hurtado, histórico conductor de 'Saber y ganar'. También vemos a Henar Álvarez, que presenta el late show dominical 'Al cielo con ella', Susana Castañón y Pablo González Batista, responsables del magacín cultural 'Sukha', y Loles León que llega con 'Zero dramas'. Con esta promo, la cadena pública pone el foco en los rostros que sostienen actualmente su oferta de concursos, cultura y entretenimiento.

La pieza llega en un momento especialmente favorable para La 2 en términos de audiencia. El canal cerró febrero con un 3,2% de cuota de pantalla, lo que supone su mejor dato en este mes desde 2010 y una mejora de cuatro décimas respecto a febrero de 2025. Entre sus principales fortalezas destaca 'Cifras y letras', que se mantiene como el espacio más visto del canal con 681.000 espectadores de media y un 5,1% de cuota, muy por encima de la media de la cadena. También sobresale el rendimiento de la tarde, que firma su mejor febrero en 16 años impulsada por 'Malas lenguas', el programa de Jesús Cintora que anota un 7% de share y reúne a una media de 551.000 espectadores.