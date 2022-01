La última entrega de la edición mostró en qué punto se encuentran las parejas 6 meses después.

Alejandra Castelló

'La isla de las tentaciones' puso el broche final a las entregas de su cuarta edición, a falta de emitir dos debates, mostrando en qué punto se encontraban las parejas 6 meses después de haber salido del programa. De las cinco que concursaron, tan solo tres siguen juntas, aunque con sus más y sus menos en lo vivido en este medio año.

Empezando por Alejandro y Tania, continúan su noviazgo, tal y como ya nos habían desvelado. Tania aseguró que lo dejó por su comportamiento, pero que no estaba enamorada de otro chico, de modo que, pasado un tiempo, decidieron retomar la relación. Sin embargo, la sombra de Stiven planeó sobre la pareja. El tentador aseguró que había tenido sexo con la participante cuando esta no estaba con Alejandro. En un duelo de contradicciones, la duda quedó sembrada e incluso Alejandra Castelló en este vídeo asegura que creyó a Stiven por los detalles que daba.

El momento más emotivo de la noche se vivió con Rosario y Álvaro. Aunque siguen separados, ambos tienen claro que el otro es el amor de su vida, pero son conscientes de que no pueden estar juntos porque no se saben querer. Incluso, llegaron a pasar unos días juntos en Madrid donde la cosa no cuajó. Sandra y Darío, por su parte, han retomado su relación después de que ella se encuentre trabajando en que todo salga bien.

Zoe y Josué son otra de las parejas que todavía se mantienen en pie. No obstante, aseguraron que tuvieron que cortar la relación durante un tiempo por los celos excesivos de ella. Pese a que Zoe quiere ir rápido, su pareja trata de suavizarlo todo para no precipitarse. Por último, Gal·la y Nico siguen separados, solo que él apareció con Miriam. El hecho es que esta nueva relación resulta muy artificial y ni la propia participante se la cree. Por su parte, sigue soltera, aunque fue a Málaga a vivir una breve historia de amor con Miguel.