"Cuando la cuenta atrás para fin de año termina, comienza la cuenta atrás para nuestro reality show" reza el eslogan.

Disney+

Desde el año 2007, las Kardashian están acostumbradas a mostrar su día a día a través de su propio reality, el cual llegó a su fin a mediados de 2021. Sin embargo, tras 20 temporadas de 'Keeping Up with the Kardashians', esto no podía quedarse aquí y en 2022 regresarán a la pequeña pantalla, pero esta vez abrevian su título para ser 'The Kardashian'.

En esta nueva etapa del reality, de la mano con Disney +, la familia Kardashian / Jenner traerá el siguiente capítulo de su apasionante historia a la plataforma. Se trata de un nuevo e íntimo recorrido por las vidas de sus más que conocidas protagonistas: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Ben Winston, socio de Fulwell 73, es el productor ejecutivo del reality junto a Emma Conway y Elizabeth Jones, con Danielle King como showrunner y productora ejecutiva. L plataforma todavía no ha desvelado la fecha concreta de estreno, pero sí que ha lanzado su primera promo con el siguiente texto: "Cuando la cuenta atrás para fin de año termina, comienza la cuenta atrás para nuestro reality show". Acto seguido, todas sus protagonistas desean feliz año nuevo a los espectadores.