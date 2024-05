Quickie |

María Patiño ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañera Lydia Lozano en el programa de 'Ni que fuéramos', de este lunes 20 de mayo. La colaboradora no atraviesa un buen momento y aún así siempre está mostrando su mejor cara, por lo que la presentadora le ha dicho en directo: "Te admiro por todo lo que llevas adelante, sin quejarte. Te admiro no solo profesionalmente, sino también personalmente. Conozco poca gente como tú. No solo no te quejas sino que proteges y cuidas. Te lo quería decir porque me impacta tu fortaleza. Yo no sé cómo lo consigues".

Y es que la propia Lydia reconocía que siempre quiere estar en todo, no le gusta fallar a nadie y trata de cumplir su palabra en todo momento. Por ello, Patiño añadía que "lo de Lydia es admirable". Esta frase la recogía Kiko Matamoros para decir: "Admirable y previsible, porque tengo que decir que ahora mismo la gente que nos sigue, un minuto antes de que rompieras a llorar, han escrito un montón de mensajes diciendo 'Hoy Lydia llora'".

Al escuchar estas palabras, Lozano recuperaba el turno de palabra para recordar algo que le dijeron hace un tiempo: "La gente no se da cuenta de que tú lloras más cuando se te dice algo bueno que cuando se te está dando caña". Muy emocionada, empezaba a calmarse dicho todo esto, mientas que Belén Esteban daba la razón a su Patiño: "Yo estoy de acuerdo con María, las cosas como son".