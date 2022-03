Aunque ahora se llevan bien, asegura que no participaría en otro programa con Tom Brusse "porque sería retroceder y volver al pasado".

Sergio Navarro

Conocimos a Melyssa Pinto como participante de 'La isla de las tentaciones' y su fatal relación con Tom Brusse. Sin embargo, posteriormente fueron yendo juntos a otros realities o concursos como 'Supervivientes' o 'La última cena', pero la influencer asegura que eso ya es agua pasada y que no volvería a esa etapa. Eso sí, no quiere desprenderse de la televisión, asegurando que no descartaría otro tipo de formatos, que no sean un realities como tal.

Titulares de Melyssa Pinto