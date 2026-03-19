Netflix pone fecha a la quinta temporada de 'Machos Alfa' y lanza su tráiler

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Los 'Machos Alfa' de Netflix no darán tregua a los espectadores. Apenas dos meses después del debut de la cuarta temporada, que vio la luz el 9 de enero, la plataforma de streaming ha lanzado el tráiler de la quinta tanda y ha confirmado que se estrenará el 17 de abril.

En el avance se muestra a los personajes interpretados por Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez organizando un plan: construir una comuna machirula para escapar de las ataduras de la sociedad contemporánea. De este modo, buscan tener un oasis alejado de las mujeres, aunque ellas también atravesarán sus propios conflictos. De hecho, María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero vuelven a compartir el protagonismo con el cuarteto masculino.

En el elenco veremos a dos intérpretes muy familiares dentro del universo de Contubernio: Diego Martín y María Adánez. Con este anuncio, Netflix duplica el caudal de series españolas para el cuarto mes del año, ya que previamente ya había desvelado que la segunda temporada de 'Clanes' estaría disponible a partir del 3 de abril. Recientemente, la plataforma ha lanzado 'Esa noche', que se ha posicionado como la segunda serie más vista en el top 10 global de habla no inglesa.