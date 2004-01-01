'Padre no hay más que uno, la serie' lanza un primer teaser cargado de humor familiar

Atresplayer |

Atresplayer arrancará 2026 con una de sus principales apuestas en el apartado de comedia: 'Padre no hay más que uno, la serie'. La adaptación televisiva de la exitosa franquicia, que ha arrasado en la taquilla española con sus cinco películas, verá la luz el 25 de enero y tratará de preservar el espíritu de las cintas de Santiago Segura a través de un formato diferente.

Dos meses antes de ese debut, la plataforma de streaming de Atresmedia ha compartido el primer teaser de la ficción, que da buena muestra de lo que veremos en la primera temporada. A diferencia de las películas, la serie optará por un estilo más cercano a sitcoms como 'Modern Family' o 'The Office', con declaraciones directas a cámara y una estructura muy particular.

Los protagonistas de 'Padre no hay más que uno, la serie' son los componentes de la familia Vicho Vaello, que experimentan un gran cambio cuando se mudan a una nueva ciudad. Los cinco niños de la casa están totalmente en contra de ese giro, por lo que unirán fuerzas para boicotear el plan de sus padres. Bowfinger International Pictures se encarga de producir el proyecto creado por Inés de León en asociación con Sony Pictures International Productions, y con la participación de Atresmedia y Prime Video.