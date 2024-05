La pedida de mano de Manuel a Jana en 'La promesa' a examen: ¿Saldrá adelante la boda? ¿Quién estará invitado?

Almudena M. Lizana |

Tras muchos meses siguiendo la complicada historia de amor de Manuel y Jana de 'La promesa', la ficción diaria de La 1 sorprendía con la propuesta de matrimonio del heredero a la doncella. "Jana Expósito, ¿quieres casarte conmigo?", soltaba el actor Arturo García Sancho en 'La promesa' interpretando al apuesto Manuel, ante la atónita mirada de Jana, encarnada por Ana Garcés. "No he hablado más en serio en toda mi vida. El amor que siento por ti no lo había sentido por nadie en toda mi vida", insistía él, consiguiendo así el "Sí, quiero" de ella.

Aprovechando la visita al plató de 'La promesa' donde Televisión Española presentó ante los medios la nueva etapa de la serie de Bambú, preguntamos al reparto de la ficción sobre este momento clave en la historia de los dos protagonistas. Allí, pudimos hablar con los propios Ana Garcés y Arturo García Sancho del asunto de la boda de Manuel y Jana, así como con Eva Martín (Cruz) y Manuel Regueiro (Alonso).

También Xavi Lock (Curro), quien se ofreció a ser la persona que lleva los anillos en la boda, Amparo Piñero (Martina), Cristina Fernández Pintado (Margarita) y Miquel García Borda (Ayala) explicaron cómo afrontan sus personajes esta pedida de mano y posible boda. Carmen Asecas (Catalina) e Ibrahim Al Shami (Adriano), Ángela Echaniz (Vera), Enrique Fortún (Lope), Manu Imízcoz (Santos), María Castro (Pía), Guillermo Serrano (Lorenzo), Teresa Quintero (Simona), Carmen Flores (Candela), Laura Lafuente (Virtudes), Sara Molina (María Fernández), Mario García (Salvador) e incluso Elia Galera (María Antonia) también dan sus predicciones del matrimonio de Manuel y Jana, que podría verse aplazado con el salto temporal y la incipiente guerra.