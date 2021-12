El extriunfito es uno de los presentadores de 'The Language of Love', el dating show que se verá en la cadena inglesa Channel 4.

Zeppelin

Ricky Merino asume un nuevo reto profesional con 'The Language of Love', el reality inglés en el que compartirá las tareas de presentador con la mítica Davina McCall. La pluralidad en el casting de conductores del programa de Channel 4 responde a la propia naturaleza del proyecto, que cruzará los caminos de participantes británicos y españoles que buscan encontrar el amor, pese a las barreras idiomáticas que se puedan interponer.

Porque precisamente ahí radica el punto diferencial del proyecto, en mostrar el choque cultural entre estas potenciales medias naranjas, que se tendrán que hacer entender sin hablar el mismo idioma. El avance del formato ya muestra cómo puede funcionar esta dinámica, que se examinará en una finca de lujo ubicada en Andalucía. En esa ambientación de ensueño se ha grabado este dating show, que ha sido producido por Zeppelin junto a Motion Content Group y 2Le Media.

"Quién me iba a decir cuando de pequeño buscaba la forma de piratear la señal de la tele británica en Mallorca, que años después acabaría currando en ella y al lado de la mismísima Davina McCall", ha compartido Merino a través de Instagram, señalando que el estreno de 'The Language of Love' en Channel 4 tendrá lugar el 4 de enero.