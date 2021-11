El programa de laSexta se adentra en Ence, la fábrica de celulosa y energía de Pontevedra.

laSexta

laSexta está apostando esta temporada por realizar promos llamativas en aras de conseguir obtener una mayor atención del público. Ya lo hizo 'Lo de Évole' con Pablo Iglesias para anunciar la entrevista con Iván Redondo y, en esta ocasión, ha sido 'Salvados' quien ha tirado de un rostro conocido para hilar la promo de su próximo programa con el tema que tratarán.

El domingo 21 de noviembre a las 21:25, Gonzo analizará Ence, la fábrica de celulosa y energía de la ría de Pontevedra. Para el vídeo promocional, el equipo ha contado con Pedro Alonso, a quien el presentador intenta venderle una idea para una serie: "Una líder carismática recluta a un equipo. Tienen un plan muy ambicioso y un objetivo: la fábrica nacional. Se enfrentan a muchas adversidades, rivales muy poderosos y una idea: la resistencia".

Aunque el actor de Berlín en 'La Casa de Papel' no le ve mucho futuro a lo que cuenta Gonzo, este tiene hasta un título: "La Casa del Papel". "No, ese nombre no tiene gancho", le asegura. Según se aprecia en la promo, el programa se adentra en las condiciones laborales de los trabajadores, los derechos que manifiestan y en su rivalidad con la alta esfera política.