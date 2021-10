La cuarta gala del reality de Mediaset ha estado repleta de momentos memorables, como la expulsión de Fiama Rodríguez o la llamada de la expareja de Adara Molinero.

Tras un duelo titánico entre dos mujeres de carácter fuerte, la audiencia de 'Secret Story' decidió que Cristina Porta se quedase en la casa de los secretos, expulsando así a Fiama Rodríguez. De esta manera, la periodista deportiva volvía a reencontrarse con Luca Onestini, del que se había despedido tímidamente. ¿ Está consiguiendo Porta ganarse el cariño del público, incluso con su rol de villana?

A pesar de que la partida de Fiama Rodríguez ha supuesto una pérdida importante en la casa, lo cierto es que durante la gala pudimos disfrutar de su tonteo con Sofía Cristo, quien ya parece estar soltera. Además de este reencuentro en plató, Daniel Oviedo tuvo la oportunidad de hablar con su novia Vanesa Reyes y Adara Molinero recibió la llamada de Rodri Fuertes, su expareja.

La madrileña protagonizó un emotivo momento durante su conversación con el ex gran hermano, dejando claro que su relación no puede ser por factores externos. ¿Conseguirá triunfar el amor entre ellos de nuevo o se demostrará que el amor en ocasiones no es suficiente? Respecto a las nominaciones, Cynthia Martínez y José Antonio Canales Rivera fueron nominados directamente por hacer trampas, mientras que Luca Onestini, Cristina Porta, Adara Molinero y Emmy Russ salieron a la palestra por los votos de sus compañeros.