Álex González y Maxi Iglesias son las grandes novedades de la segunda temporada de 'Toy Boy', que se estrena el 26 de septiembre en Atresplayer Premium.

Atresmedia

La Costa del Sol tiene una nueva sede criminal en la segunda temporada de 'Toy Boy'. El estallido de una bomba en el Inferno ha fulminado el lugar de trabajo de los strippers de la serie de Atresmedia y, además, ha empujado a Hugo a emprender una nueva misión tras la hospitalización de Triana. El personaje interpretado por Jesús Mosquera hará todo lo posible por encontrar a los responsables de esa atrocidad y hacerles pagar, lo cual le llevará a trasladarse a un nuevo local.

La reciente apertura en Marbella del One Per Cent, un exclusivo club de striptease, hace sospechar a Hugo que, junto al resto de sus compañeros, empieza a trabajar ahí para destapar todos los secretos que se ocultan tras el escenario. Sin embargo, los dueños del turbio establecimiento también pelearán para no caer, por lo que se desatará una batalla entre los personajes ya conocidos y aquellos que se han incorporado en esta nueva etapa.

En la lista de incorporaciones destacan Álex González, Federica Sabatini y Maxi Iglesias, que estarán arropados por los repetidores Cristina Castaño, María Pedraza, Carlo Costanzia Jr, Jose de la Torre y Raudel Raúl Martiato en el regreso de la serie de Plano a Plano, que se producirá el 26 de septiembre a través de Atresplayer Premium. Una vez finalizada la emisión en la plataforma de pago de Atresmedia, llegará el turno de Netflix de lanzar lo nuevo de 'Toy Boy' en todo el mundo.