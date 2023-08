Canal Sur |

Hace ya bastantes años, concretamente a finales de los 90, Luci Vera fue como invitada a 'De tarde en tarde', presentado por Irma Soriano en Canal Sur. En aquel entonces aún no existían las redes, pero su anécdota consiguió hacerse viral tiempo después. Narraba cuando fue a la playa con su hijo, y al ver que se metía muy a lo hondo empezó a llamarle. Como no le hacía caso, Luci empezó a ponerse agresiva amenazándole de cortarle el cuello y advirtiendo de que "teviarañá". Cuando por fin acudió junto a ella, resultó ser un señor, por lo que Luci tuvo que disimular diciendo que no le estaba diciendo a él...

Pues bien, en pleno verano de 2023 hemos podido volver a ver a Luci en la misma cadena que le dio a conocer. Concretamente, has sido en el programa 'Andalucía directo', al encontrarse con la reportera María Hernández. "Me ha bajado la regla No se me puede tocar mucho... ¿Cómo se dice que todavía vales para parir?", pregunta la señora que con un chivatazo sigue su discurso: "Yo soy fértil, yo me meto los niños profeta esos".

La reportera, que igual ya se había perdido, dijo "Profeta en tu tierra", pero aquí cada una iba a lo suyo y Luci sigue: "Los niños que se metían profeta antes. Ahora porque se meten muchas cosas pero antes...". Su amiga le echó una mano y le avisó que eran "niños probeta", pero Luci seguía diciendo "profeta". "En cuanto me siento húmeda ya creo que me ha bajado la regla", concluía la señora que ha conseguido hacerse viral por segunda vez.