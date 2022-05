En la tercera gala de la décima edición, ninguno de los concursantes fue expulsado.

Fernando S. Palenzuela / Sergio Navarro

Los concursantes de 'MasterChef 10' ya se enfrentaban a su tercera semana en las cocinas del programa de La 1 y, mientras unos van mostrando su evolución, hay algunos que todavía no se han puesto las pilas. En la primera prueba de la gala emitida el 2 de mayo, tenían que replicar los mejores platos del formato o mejorar las peores elaboraciones que se han visto en todas las ediciones. Luismi tuvo que hacer una mejor versión del famoso León comegamba y, aunque parecía una tarea fácil, no acabó su cocinado haciendo que fuese todavía mucho peor, pues no estaba ni terminada. Eso le valió el delantal negro, que le llevaba directo a la prueba de eliminación.

Ya en la prueba de exteriores, Paula llevó una de las peores capitanías. Su equipo iba fatal y ella se lo tomaba a cachondeo, riéndose cuando algo salía mal y escandalizándose si alguno de sus compañeros tiraba a la basura alguna de las elaboraciones que habían salido mal. De vuelta a los platós, se enfrentaron a una de las pruebas de eliminación más duras, haciendo distintas esferas de chocolate. Claudia y Yannick se quedaron en la cuerda floja. ¿Quién abandonaría las cocinas? Tras valorar que ambos habían hecho un gran trabajo, los jueces decidieron que no hubiese expulsión.