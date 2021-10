Las redes han aplaudido la profesional reacción de la reportera tras escuchar a James.

KSLA TV

Todos hemos soñado en algún momento con ganar la lotería, pero al hacerlo, también deberíamos tener claro en qué gastaríamos el dinero del premio. Un joven estadounidense llamado James lo tiene más que claro y así lo ha hecho saber en una conexión en directo en KSLA TV, un canal afiliado de CBS, en Shreveport. La reportera, llamada Kori Johnson, estaba protagonizando un reportaje sobre Powerball, el sorteo de Estados Unidos que había alcanzado un bote de 699,8 millones de dólares después de estar cuatro meses sin que nadie ganase, acumulado así esa cantidad.

"¿Qué vas a hacer con el dinero si ganas?", le preguntaba Johnson a James. "Me compraría un nuevo supercargador Mustang con escape doble y aproximadamente cinco kilos de cocaína. ¡Y ya estaría!", respondía el joven abordada por la periodista. Por su parte, la reportera reaccionó de una forma muy profesional, obviando por completo la montaña de droga que se compraría con los millones del Powerball. "¿Entonces te gustan los coches? A mí no me gustan los coches, no sé que haría con tanto dinero", contestaba ella, quitando hierro al asunto. Sea como sea, James no ha podido cumplir su sueño, ya que el boleto ganador ha recaído finalmente en Chicago.