John Cameron Mitchell y Kate McKinnon viven un crudo enfrentamiento en 'Joe vs. Carole', que se estrena el 3 de marzo en Peacock.

No, no es un sketch de 'Saturday Night Live'. Aunque resulte extraño ver a John Cameron Mitchell y Kate McKinnon caracterizados como Joe Exotic y Carole Baskin, va a tocar acostumbrarse a este aspecto cuando veamos 'Joe vs. Carole', la producción original de Peacock inspirada en el enfrentamiento que alimentó a la exitosa docuserie 'Tiger King'.

Basada en el podcast "Joe Exotic", esta miniserie narra el choque entre Exotic, un criador de felinos que saca provecho económico de ellos de manera cuestionable, y Baskin, una amante de los animales que pretende derribar el negocio de su coprotagonista. No obstante, ella también tiene esqueletos en el armario, algo que Exotic tratará de airear en su beneficio en un relato rocambolesco, tan extravagante que solo podía estar basado en hechos reales.

El breve teaser nos pone en situación al presentar este conflicto. El creador de la serie es Etan Frankel ('Shameless'), que se ha rodeado de un llamativo elenco para ofrecer su propia visión de una historia que tenemos muy reciente. Además de McKinnon y Mitchell, el reparto está formado por Kyle MacLachlan, Sam Keeley, Nat Wolff, Brian Van Holt, William Fichtner, Marlo Kelly, Dean Winters y David Wenham.

El estreno de 'Joe vs. Carole' tendrá lugar el 3 de marzo. A partir de ese día estarán disponibles todos los episodios en Peacock, mientras que su distribución en España está en el aire por ahora.