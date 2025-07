Beatriz Rico acusa a Isabel Rábago de desinformar y de "jugar sucio" en 'Espejo público'

Por Sandra Alcaide Barrón |

Beatriz Rico es conocida por su trayectoria, aunque también acostumbra a defender sus ideales a través de su cuenta de X. En esa faceta más digital, la exconcursante de la última edición de 'Supervivientes', y con esa intención ha apuntado directamente a Isabel Rábago

La actriz ha querido responder a una publicación de Isabel Rábago sobre la contratación de enanos para la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. La colaboradora publicaba un vídeo en X con la siguiente descripción: "Hoy en 'Espejo público'. La ley no prohíbe la contratación de artistas con acondroplasia (enanos) en fiestas privadas. Mientras haya contrato y consentimiento. Dejen a las personas que ejerzan su profesión u oficio en libertad. Tienen los mismos derechos y obligaciones que todos".

Ante estas palabras, Beatriz Rico estallaba tanto contra la periodista como con el propio programa de Antena 3. "No permite comentarios en sus posts para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero), así que no queda otra que citarla. Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también". Tras esto, dejaba adjunto un enlace con una noticia que respaldaba su argumento.

No satisfecha con eso, la actriz continuaba arremetiendo contra ella y la acusaba de "desinformar". "Vuestra colaboradora, I. Rábago, desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología. La gente lo escucha y se lo cree. En redes tiene canceladas las respuestas porque sabe que la van a contradecir. Eso es jugar sucio. Impropio de un programa serio como 'Espejo público"', sentenciaba.

La respuesta indirecta de Isabel Rábago

Tras la crítica recibida tanto por las redes como por Beatriz Rico, Isabel Rábago ha respondido a su manera. La colaboradora suele dar la cara siempre ante las polémicas que le rodean, por lo que en este caso ha utilizado su publicación anterior del vídeo para formar un hilo en X en el que ha citado el BOE y la ley a la que hacía referencia Rico. En el hilo desarrolla todos los posibles matices sobre la aplicación de esta ley en este caso concreto.

Además, finaliza toda la extensión de tuits con un último mensaje que parece tener una destinataria única y evidente: Beatriz Rico. "Ergo. Soy dueña de mis palabras, no de las interpretaciones y los tuits malintencionados, de nadie". De esta forma, queda finalizada la disputa a la espera de otro posible contraataque por parte de la actriz.