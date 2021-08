Teaser de 'Raphaelismo', la serie documental sobre Raphael que Movistar+ presentará en San Sebastián

La serie documental se presentará el próximo 19 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia y contará con la presencia de Raphael.

Movistar+

'Raphaelismo', así han bautizado a la nueva serie documental sobre el cantante Rafael, que se presentará el 19 de septiembre en la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La producción original de Movistar+ contará con la presencia del artista en el Teatro Victoria Eugenia y se lanzará en primicia el primer episodio.

El ambicioso proyecto cuenta con material inédito y además, es el primer y único documental que ha podido contar con la participación inédita del cantante, su familia y Universal Music Spain. " A lo largo de mi carrera, solo he tenido una dirección: seguir adelante. Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. Siempre pensando en el mañana, en el calor del público", son las declaraciones de Raphael al inicio de la serie documental.

"Ha llegado el momento de contar mi vida y la de los míos. Como nunca antes lo he hecho y mostraros quién es aquel que desde hace seis décadas está sobre un escenario". El proyecto, creado y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, ahonda en la faceta más personal del cantante, alejado de los focos para conocer quién es cuando baja del escenario. También, la producción repasa sus grandes éxitos profesionales, sus miedos y todos los sueños que le quedan por cumplir.