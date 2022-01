Naomie Harris coprotagoniza la nueva versión de 'The Man Who Fell to Earth', que se estrena en Showtime en primavera.

Chiwetel Ejiofor tiene una misión en 'The Man Who Fell To Earth'. El actor nominado al Oscar por "12 años de esclavitud" toma el relevo de David Bowie al encarnar a un alienígena que cae sobre la faz de la Tierra para cumplir con un objetivo que determinará el destino de la humanidad. Junto a él contará con el personaje encarnado por Naomie Harris ("Moonlight"), que colaborará con él para que pueda llevar a cabo ese cometido.

Una semana después del desenlace de 'Dexter: New Blood' y con el cierre de la primera temporada de 'Yellowjackets' todavía de cuerpo presente, Showtime ha lanzado el primer teaser de una de sus grandes producciones de este año. A lo largo de apenas medio minuto se presenta la premisa de 'The Man Who Fell To Earth' y la escala que se pretende alcanzar con el proyecto, que en primera instancia estaba en desarrollo para CBS All Access, después para su sucesora, Paramount+, y que finalmente recalará en el catálogo de Showtime.

La cadena de pago será la encargada de emitir la serie en Estados Unidos en algún momento de esta primera. Sin embargo, en España hay más dudas, ya que la fecha de llegada de SkyShowtime está en el aire, por lo que Movistar+ podría ser un hogar plausible.