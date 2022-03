La cadena todavía no ha estrenado en abierta la segunda parte de la temporada 12, que vio la luz en Amazon Prime Video en enero de 2021.

Mediaset

Telecinco ha vuelto a sacar a relucir una promo de 'La que se avecina'. La cadena principal de Mediaset España busca reflotar sus audiencias y, para ello, quiere aprovechar la ficción de Contubernio Films que tantas alegrías le ha dado en el pasado. Según se indica en el avance, llegarán nuevos episodios, de modo que tienen previsto emitir próximamente la segunda parte de la temporada 12. Eso sí, esta no es la primera vez que el grupo publica un avance de la serie, dado que ya en octubre de 2021 anunciaron su regreso.

No obstante, hay que señalar que dichos episodios vieron la luz el 8 de enero de 2021, pues Amazon Prime Video tiene preferencia para su estreno. Así pues, Telecinco los estrenaría más de un año después de que el público suscrito a la plataforma los haya podido ver. Por otro lado, Telecinco finalizó la primera parte de la temporada 12 del 23 de diciembre de 2020, por lo que la distancia entre un tramo y otro en abierto también se extiende a más de un año.

El periodo de tiempo entre ventanas se ha ampliado con los episodios que quedan por emitir, dado que en la primera parte de la duodécima temporada no llegó a los seis meses de diferencia. Telecinco parece ser que no encontró un hueco en 2021 para la emisión de los episodios restantes, lo que podría perjudicar a sus audiencias por la larga espera. A esto se le suma que dicha parte no gozó de los buenos resultados habituales, pues se despidió con un 11,1% y 1.383.000 espectadores.