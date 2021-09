La actriz manda un mensaje a los espectadores desde el set de rodaje.

Netflix

La aclamada serie 'The Crown' ya está grabando su esperada quinta temporada. La ficción que narra las peripecias de la familia real británica ya tiene fecha de estreno. Eso sí, parece que no verá la luz hasta 2022, concretamente hasta el mes de noviembre de ese año. Así lo ha confirmado Imelda Staunton, la gran incorporación para la nueva temporada de la serie. La actriz que interpretará a la reina Isabel II ha mandado un mensaje muy especial a los seguidores de 'The Crown' desde el set de rodaje. Staunton acoge este gran reto para su carrera con compromiso y muchas ganas: "Espero parecer tranquila, serena y capaz. Mientras, tengo mariposas en el estómago", comentó la veterana actriz.

Ella ha querido alabar el gran trabajo de Olivia Colman y Claire Foy, las dos actrices que se metieron en la piel de Isabel II durante el resto de temporadas de la ficción. "Haré todo lo posible para mantener el gran nivel que han establecido", aseguraba Staunton. De esta manera, los nuevos capítulos de 'The Crown' continuarán narrando las vivencias de la monarquía británica cronológicamente. Después de la salida de Thatcher del gobierno y de la importancia que tuvo la relación de Carlos y Diana dentro de la trama de la cuarta temporada, el estreno de la quinta abordará los siguientes acontecimientos que marcarán la historia del país.