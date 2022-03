Tráiler de 'All American: Homecoming', la versión universitaria de 'All American'

El spin-off de 'All American' está disponible en España a través de HBO Max.

The CW

El exitoso drama deportivo 'All American' de The CW continúa con nuevo spin-off titulado 'All American: Homecoming'. En este nuevo espacio se recupera a Simone, una joven angelina que sueña con triunfar en el mundo del tenis, y a Damon Sims, un jugador de béisbol de élite que tiene que convivir con la presión de triunfar en un mundo tan competitivo como el del deporte.

Comienza un nuevo curso en este drama estadounidense y los estudiantes de la Universidad de Bringston se enfrentan a sus años de carrera. En ellos, no solo tendrán que aprender a llevarse bien con sus compañeros, sino que también reirán, se enamorán y se divertirán. Eso sí, esto no quita que también vayan a sentir las lágrimas por la presión de no llegar a ser los mejores deportistas del país.

Todo ello lo conoceremos a partir del 21 de febrero de 2022, fecha en la que esta serie llega a la pequeña pantalla a través de la cadena de televisión estadounidense The CW. Además, tal y como vemos en el tráiler, los estudiantes de Bringston vivirán entre una disyuntiva constante entre pasárselo bien, conocer gente nueva y disfrutar de su juventud o trabajar duro y resistirse a los placeres de la vida para no distraerse y cumplir con los altos estándares deportivos que exige tanto su universidad como sus familias.