Netflix ha aprovechado el día de 'Stranger Things' para lanzar un tráiler de la cuarta temporada de la ficción.

Netflix

La plataforma de contenidos ha sabido muy bien cómo aprovechar el día de 'Stranger Things'. A pesar de que algunos de los usuarios de las redes sociales apuntaban a que durante el 6 de noviembre de 2021 íbamos a poder ver ya la cuarta temporada de la serie, lo que hemos podido observar han sido nuevas imágenes de los capítulos que todavía no tienen fecha de estreno concreta, ya que tan solo sabemos que podremos verlos en 2022.

En este tráiler, Once manda una carta a Mike, donde le cuenta cómo se va adaptando cada vez mejor, aunque por lo que podemos ver en el vídeo, la joven miente, ya que los otros niños de su escuela en California se meten con ella, humillándola en las clases. Por otra parte, Once asegura a Wheeler que tiene unas ganas tremendas de que lleguen las vacaciones de verano, ya que entonces podrán verse y reencontrarse. A parte de la postal de Once, el tráiler también avanza momentos de tensión, de miedo e incluso alguna que otra explosión en la cuarta temporada de 'Stranger Things', la cual se está haciendo de rogar por parte de Netflix. ¿Qué aventuras y desventuras les deparan a los protagonistas de la serie?