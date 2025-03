Por Beatriz Prieto |

Este 12 de marzo, Televisión Española ha anunciando un nuevo cambio en la candidatura de Melody para representar a España en el Festival de Eurovisión 2025: su cuerpo de baile sería renovado, por lo que solo dos de los artistas que la acompañaron en el Benidorm Fest repetirían en Basilea. Una mala noticia para los otros tres artistas, entre los cuales Hrisio Busarov publicó un mensaje al respecto en redes, al que se sumaron los otros dos bailarines, Daniel Arango y Jesús Bolivar.

En el caso de Arango, con un vídeo en los stories de Instagram, aclaró que había decidido pronunciarse después del anuncio oficial, tras acumular "muchísimos mensajes de hace semanas atrás preguntándome si voy o no a Eurovisión". "Y no voy a Eurovisión. Es algo que me dolió mucho porque, como todos mis compañeros, estábamos superemocionados para ir", confirmó el bailarín. "¿Qué les puedo decir? Tristemente, esa es la vida del bailarín: hoy sí; mañana no; pasado, no sabes", añadió Arango.

Daniel Arango y Jesús Bolivar se pronuncian en Instagram tras quedar fuera de Eurovisión con Hrisio Busarov

Asimismo, el artista reconoció que "era algo que ya había superado" pero, "con todo esto, se están reviviendo todas esas cosas nuevamente porque como soy humano y siento". "Agradezco mucho la empatía que han tenido todos hacia mí y hacia mis compañeros que no van", manifestó el bailarín, a pesar de todo. Aprovechando el anuncio, Arango también recalcó que "estoy disponible" para otros proyectos, dado que era consciente de que "muchas personas no me han escrito porque daban por sentado que me iba a Basilea". "Así que llámenme a cerrar curros porque tengo una familia y tenemos que comer", remató el bailarín.

"El nuevo equipo lo dará todo"

Mientras, Bolivar optó por compartir varias imágenes optimistas a lo largo de la jornada, entre ellas un consejo de su madre: "El tiempo de dios es perfecto, vendrán cosas mejores. Confía". Ya sobre la medianoche, el artista se pronunció de forma más extensa y directa, al igual que Busarov, con un mensaje por escrito en el que agradecía "cada mensaje de apoyo y motivación. De verdad, significan muchísimo".

"Sé que la vida nos pone pruebas, pero no podemos derrumbarnos ni perder la pasión por lo que nos hace sentir vivos cada día: el baile", prosiguió el artista, consciente de que "a veces, las cosas no salen como queremos y duele, pero así es la vida". "Lo importante es levantarnos y seguir adelante. Confío en que el nuevo equipo lo dará todo, sin duda. ¡Ahora, más que nunca, apoyémoslos con toda nuestra energía!", remató Bolivar.