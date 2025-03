Por Beatriz Prieto |

Con ocho ediciones a sus espaldas, además de 'La última tentación', parece mentira que 'La isla de las tentaciones' viera la luz por primera vez en Telecinco hace solo cinco años. Por entonces, Mónica Naranjo era la presentadora de una primera edición que se convirtió en todo un fenómeno en 2020, después de que Sandra Barneda declinara dicho puesto, como ha desvelado ella misma.

"Mira, te voy a contar algo que no he contado nunca", se animó la catalana, durante su paso por el podcast de Laura Escanes "Entre el cielo y las nubes" en pleno éxito de 'La isla de las tentaciones 8', cuya renovación confirmó ella misma. "A mí, antes que a Mónica Naranjo, me ofrecen presentar 'La isla de las tentaciones'. Y yo dije que no", compartió entonces Barneda, antes de proceder a explicar el porqué de su decisión.

Sandra Barneda en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8'

La presentadora recordó que "en ese momento estaba presentando 'Gran hermano VIP', 'Supervivientes' y entonces me dijeron: 'Oye, mira, esto es un reality menor, te vamos a premiar, porque tengas tu propio reality, va a ir a Cuatro, pero no vas a poder hacer ni 'Supervivientes', ni 'Gran Hermano'". "En números matemáticos me cambias treinta prime times y me das ocho, y eso es un regalo, pues no me salen las cuentas", se sinceró Barneda, quien por entonces se quedó con las citas de 'El debate de las tentaciones' en Cuatro.

"Esto me pasa por algo"

Tras la primera edición, según relató Barneda, Mónica "no se pone de acuerdo económicamente para la segunda temporada, y yo pensé: 'No me van a llamar a mí'. Es que ni me pasaba por la cabeza". "Y de repente me llama Jaime Guerra y me dice: 'Queremos que presentes 'La Isla de las Tentaciones'. Y pensé: 'A ver, la segunda vez en mi vida que me pasa, no puedo decir que no. Esto me pasa por algo'", declaró la catalana, explicando así por qué había aceptado ponerse al frente del reality en la segunda edición, desde se ha convertido en todo un icono.