Jaime gana 'Next Level Chef' tras batir a RoRo y Melissa en la final

Por Pablo Fernández Pérez |

Tras un pedregoso e irregular recorrido, 'Next Level Chef' pone punto final. El pasado miércoles 12 de marzo se emitió su desenlace, en el que Jaime, Roro y Melissa luchaban por el premio en la última prueba. Finalmente, después de una larga batalla a lo largo de todas las pruebas, era Jaime, del equipo de Francis Paniego, quien se alzaba con la victoria. El valenciano de tan solo 22 años se hizo con el trofeo y con los 100 mil euros de premio que estaban en juego.

La final comenzó con cinco concursantes, ya que junto a los tres finalistas también se encontraban Noelia y Jurgi. La primera prueba transcurría en la más alta de las tres cocinas del plató y consistía en realizar un plato que se adaptara a las intolerancias de algún comensal. Jaime cocinó merluza, Melissa un flan, Jurgi un caldo y Roro una tarta de Santiago. Sin embargo, Noelia fue la que falló al incluir en su plato un ingrediente que contenía gluten, cuando no debía ser así. "El peor plato y la primera expulsada de la noche eres tú, Noelia", sentenciaba Paniego.

Francis Paniego y Jaime en 'Next Level Chef'

La segunda prueba consistía en transformar en platos de vanguardia cuatro recetas de lo más tradicionales: lentejas, carrilleras, cocido y ropa vieja. Melissa presentó su versión de ropa vieja, Roro elaboró unas lentejas "muy de vanguardia" y Jaime deconstruyó un cocido. En este caso, el peor concursante fue Jurgi, quien debía readaptar unas carrilleras, pero se olvidó de ellas. "Me he bloqueado y me he quedado ciego", decía el concursante justo antes de ser expulsado.

La gran prueba final

Por último, la prueba con la que Jaime se alzaba con el premio consistía en elaborar un menú completo de alta cocina en los diferentes pisos del plató. La elaboración del valenciano era la que destacaba y marcaba la diferencia: "El ganador de la primera edición de 'Next Level Chef' es Jaime!", gritaba Paniego. Por su parte, el vencedor saltaba a abrazar a su madre, allí presente en el tenso momento: "Me encanta que mi madre esté aquí para compartir todos los logros con ella".