Tráiler de 'Gatos callejeros', la serie de animación para adultos de Ricky Gervais

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Ricky Gervais está de vuelta en Netflix, aunque esta vez con un producto bien distinto a sus otras creaciones. El polémico cómico, cuyo último trabajo fue la serie 'After Life' para la plataforma de streaming, vuelve ahora con una comedia de animación titulada 'Gatos callejeros'.

Los protagonistas son un grupo de gatos británicos que buscan compañía mientras debaten sobre las polémicas del día a día. Una serie llena del humor típico de Gervais, desde lo gracioso a lo absurdo.

El propio Gervais ha sido el encargado de escribir todos los guiones, así como de dirigir la serie y poner voz a Gus, el gato protagonista. El resto del reparto original lo componen destacados nombres de la comedia británica como Diane Morgan o Tom Basden.

"Creo que nunca he estado tan nervioso por un tráiler", ha afirmado Gervais en una nota. "Estoy deseando que todo el mundo pueda conocer a estos gatos". El humorista dará una masterclass en el evento 'Next on Netflix', que se celebra esta semana.