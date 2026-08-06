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Audiencias '¡Salta!' sube en Antena 3 y lidera la noche del miércoles con un 9,1%

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

'¡Salta!' sube en Antena 3 y lidera la noche del miércoles con un 9,1%

'Maestros de la costura celebrity' pierde un punto en una semana y 'Sandokán' queda por debajo de 'Viajeros Cuatro'. Antena 3 lidera con un 12,3%.

'¡Salta!' sube en Antena 3 y lidera la noche del miércoles con un 9,1%
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Jueves 6 Agosto 2026 09:07 (hace 50 minutos)

Audiencias Miércoles 5 de Agosto de 2026

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    12,3%

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Prime time de discretas audiencias el de este miércoles, en el que '¡Salta!' se convierte en la oferta más vista de la noche con 500.000 espectadores y un 9,1% de cuota de pantalla, mejorando dos décimas respecto a la semana anterior. La segunda posición es para 'Maestros de la costura Celebrity', que cede un punto en siete días y firma un 8,5% de share.

En Mediaset España, Cuatro vuelve a imponerse a Telecinco. 'Viajeros Cuatro' alcanza un 6,8% de cuota de pantalla, mientras que 'Sandokán' se queda con un 6,5% en la principal cadena del grupo.

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En la parte baja de la clasificación, la noche también se presenta muy igualada. 'Lorca: muerte de un poeta', en La 2, registra un 4,3% y un 4,5% con sus dos entregas, mientras que el true crime 'Maje', en laSexta, anota un 4,8% de cuota de pantalla.

En el access prime time, vuelve a destacar el excelente rendimiento de 'Cifras y letras', que firma un 7% de share y roza los 600.000 seguidores, consolidándose como una de las ofertas más fuertes de La 2.

Momento de 'Maestros de la costura celebrity'
Momento de 'Maestros de la costura celebrity'

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 833.000 9,8%

Viaje al centro de la tele 886.000 10,2%

Maestros de la costura Celebrity458.000 8,5%

La 2

Trivial Pursuit343.000 4,4%

Cifras y letras596.000 7,0%

Lorca: muerte de un poeta 368.000 4,3%

Lorca: muerte de un poeta 319.000 4,5%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 672.000 7,8%

¡Salta!548.000 9,1%

Cuatro

Viajeros Cuatro 485.000 5,9%

Viajeros Cuatro 631.000 7,4%

Viajeros Cuatro 444.000 6,8%

Telecinco

First Dates798.000 9,3%

Sandokán 456.000 6,5%

laSexta

El intermedio: The very best314.000 3,7%

Maje331.000 4,8%

Can Yamán es Sandokán en esta serie remake
Can Yamán es Sandokán en esta serie remake

Late night

La 1

Maestros de la costura Celebrity97.000 5,5%

La 2

Documentos TV 104.000 2,2%

Plano general 32.000 1,0%

Festivales de verano 20.000 1,0%

Antena 3

¡Salta!217.000 9,0%

Cuatro

Viajeros Cuatro 232.000 6,6%

Viajeros Cuatro 155.000 7,6%

Sportium game show82.000 5,5%

Telecinco

Sandokán 360.000 8,4%

Sandokán 165.000 6,8%

Gran Madrid Show76.000 5,2%

laSexta

Asesinas 268.000 6,8%

Asesinas 155.000 6,7%

La casa del juego de Pokerstars55.000 3,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano892.000 11,2%

Valle Salvaje753.000 10,7%

La promesa887.000 13,3%

Malas lenguas753.000 12,0%

Aquí la Tierra759.000 11,4%

La 2

Saber y ganar454.000 5,3%

Grandes documentales304.000 3,9%

Muerte en el río308.000 3,9%

Cine 297.000 4,0%

Malas lenguas579.000 8,5%

Carreteras extremas 201.000 3,2%

Jeopardy166.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.113.000 13,5%

Yas verano602.000 8,7%

Pasapalabra1.209.000 18,2%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem451.000 5,8%

Lo sabe no lo sabe372.000 5,7%

First Dates317.000 4,2%

Telecinco

El verano se mueve531.000 6,7%

¡De lunes a viernes!585.000 8,8%

¡Allá tú!639.000 9,8%

laSexta

Zapeando432.000 5,3%

Más vale tarde de verano304.000 4,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1330.000 19,9%

Entrevista 314.000 20,1%

Entrevista 353.000 19,6%

Mañaneros 360497.000 16,6%

Mañaneros 360878.000 11,5%

La 2

Caravana educativa11.000 1,8%

Flash moda9.000 1,1%

Serengueti 3 22.000 2,0%

Página 2 42.000 2,9%

El señor de los bosques 53.000 3,1%

El señor de los bosques 59.000 3,2%

El señor de los bosques 41.000 2,0%

Rutas bizarras 53.000 2,4%

Las rutas dAmbrosio 71.000 2,8%

Curro Jiménez 143.000 4,1%

El cazador109.000 1,9%

El cazador especiales257.000 3,1%

Antena 3

Espejo público verano272.000 11,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 813.000 16,3%

La ruleta de la suerte1.570.000 22,0%

Cuatro

¡Toma salami! 6.000 0,7%

Alerta cobra 25.000 2,2%

Alerta cobra 31.000 2,1%

Alerta cobra 61.000 3,3%

En boca de todos250.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica210.000 12,0%

Vamos a ver verano258.000 9,4%

El precio justo 481.000 7,4%

laSexta

Equipo de investigación 35.000 3,1%

Aruser@s fresh132.000 7,2%

Al rojo vivo198.000 5,7%

Informativos

La sobremesa del miércoles confirma que Antena 3 sigue mandando en la franja de las 14h, aunque 'Antena 3 noticias 1' acusa un retroceso de 2,3 puntos respecto al mismo miércoles de hace una semana, pasando del 23,3% al 21,0%. 'Telediario 1' también cede, aunque con menos intensidad: baja 0,8 puntos hasta el 13,9%, lo que agranda la distancia entre ambos líderes. Quien aguanta mejor el tipo es 'Antena 3 noticias 2', que incluso mejora ligeramente hasta el 18,9% frente al 18,6% de la semana pasada, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 0,6 puntos y se queda en el 8,9%.

En la noche, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 2', que cae 1,4 puntos respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 12,7%, su peor registro semanal reciente en esta franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede con fuerza: pierde 0,9 puntos y baja hasta el 7,7%. 'laSexta noticias 20h' sigue la misma tendencia descendente, con una caída de 0,9 puntos hasta el 6,1%, aunque al menos mantiene la ventaja sobre Telecinco en esa franja.

La 1

Telediario matinal188.000 22,8%

Informativo territorial 1875.000 14,4%

Telediario 11.213.000 13,9%

Informativo territorial 21.107.000 12,8%

Telediario 2961.000 12,7%

Antena 3

Noticias de la mañana169.000 15,1%

Antena 3 noticias 11.836.000 21,0%

Antena 3 noticias 21.443.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1614.000 9,0%

El desmarque Cuatro 1428.000 5,0%

Noticias Cuatro 2289.000 4,5%

Telecinco

El matinal36.000 5,9%

El matinal79.000 9,3%

El matinal124.000 9,9%

Informativos Telecinco 15:00773.000 8,9%

Informativos Telecinco 21:00583.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h484.000 6,3%

laSexta noticias: Jugones484.000 5,5%

laSexta noticias 20h389.000 6,1%

laSexta noticias: Especial316.000 4,3%

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