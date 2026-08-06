'¡Salta!' sube en Antena 3 y lidera la noche del miércoles con un 9,1%

Por Redacción |

Prime time de discretas audiencias el de este miércoles, en el que '¡Salta!' se convierte en la oferta más vista de la noche con 500.000 espectadores y un 9,1% de cuota de pantalla, mejorando dos décimas respecto a la semana anterior. La segunda posición es para 'Maestros de la costura Celebrity', que cede un punto en siete días y firma un 8,5% de share.

En Mediaset España, Cuatro vuelve a imponerse a Telecinco. 'Viajeros Cuatro' alcanza un 6,8% de cuota de pantalla, mientras que 'Sandokán' se queda con un 6,5% en la principal cadena del grupo.

En la parte baja de la clasificación, la noche también se presenta muy igualada. 'Lorca: muerte de un poeta', en La 2, registra un 4,3% y un 4,5% con sus dos entregas, mientras que el true crime 'Maje', en laSexta, anota un 4,8% de cuota de pantalla.

En el access prime time, vuelve a destacar el excelente rendimiento de 'Cifras y letras', que firma un 7% de share y roza los 600.000 seguidores, consolidándose como una de las ofertas más fuertes de La 2.

Momento de 'Maestros de la costura celebrity'

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos Al son del verano 833.000 9,8% Viaje al centro de la tele 70 mujeres imprescindibles segunda parte 886.000 10,2% Maestros de la costura Celebrity458.000 8,5%

La 2

Trivial Pursuit343.000 4,4% Cifras y letras596.000 7,0% Lorca: muerte de un poeta Impresiones y paisajes: 1903-1918 368.000 4,3% Lorca: muerte de un poeta La residencia: 1918-1923 319.000 4,5%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Hombres G 672.000 7,8% ¡Salta!548.000 9,1%

Cuatro

Viajeros Cuatro A Coruña 485.000 5,9% Viajeros Cuatro Pontevedra 631.000 7,4% Viajeros Cuatro A Coruña 444.000 6,8%

Telecinco

First Dates798.000 9,3% Sandokán El corazón de la jungla 456.000 6,5%

laSexta

El intermedio: The very best314.000 3,7% Maje331.000 4,8%

Can Yamán es Sandokán en esta serie remake

Late night

La 1

Maestros de la costura Celebrity97.000 5,5%

La 2

Documentos TV Proserpina, violencia al desnudo 104.000 2,2% Plano general Pepe Habichuela 32.000 1,0% Festivales de verano Festival de jazz de Vitoria-Gasteiz: The Bad Plus 20.000 1,0%

Antena 3

¡Salta!217.000 9,0%

Cuatro

Viajeros Cuatro Ría de Vigo 232.000 6,6% Viajeros Cuatro Camino de Santiago 155.000 7,6% Sportium game show82.000 5,5%

Telecinco

Sandokán En la oscuridad 360.000 8,4% Sandokán La perla de Labuan 165.000 6,8% Gran Madrid Show76.000 5,2%

laSexta

Asesinas La viuda negra de Ciudad Lineal 268.000 6,8% Asesinas El ángel de la muerte 155.000 6,7% La casa del juego de Pokerstars55.000 3,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano892.000 11,2% Valle Salvaje753.000 10,7% La promesa887.000 13,3% Malas lenguas753.000 12,0% Aquí la Tierra759.000 11,4%

La 2

Saber y ganar454.000 5,3% Grandes documentales304.000 3,9% Muerte en el río308.000 3,9% Cine Profesiones salvajes 297.000 4,0% Malas lenguas579.000 8,5% Carreteras extremas Cruzando las columnas de Hércules 201.000 3,2% Jeopardy166.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.113.000 13,5% Yas verano602.000 8,7% Pasapalabra1.209.000 18,2%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem451.000 5,8% Lo sabe no lo sabe372.000 5,7% First Dates317.000 4,2%

Telecinco

El verano se mueve531.000 6,7% ¡De lunes a viernes!585.000 8,8% ¡Allá tú!639.000 9,8%

laSexta

Zapeando432.000 5,3% Más vale tarde de verano304.000 4,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1330.000 19,9% Entrevista Carlos Cuerpo 314.000 20,1% Entrevista Juan Jesús Vivas 353.000 19,6% Mañaneros 360497.000 16,6% Mañaneros 360878.000 11,5%

La 2

Caravana educativa11.000 1,8% Flash moda9.000 1,1% Serengueti 3 Parentesco 22.000 2,0% Página 2 Marta Jiménez Serrano 42.000 2,9% El señor de los bosques Valle de Losa, Burgos 53.000 3,1% El señor de los bosques Sierra de Aralar, Navarra 59.000 3,2% El señor de los bosques Selva de Oza, Huesca 41.000 2,0% Rutas bizarras El cementerio de estatuas y el monumento a los ojos 53.000 2,4% Las rutas dAmbrosio Provincia de Burgos 71.000 2,8% Curro Jiménez El tío Pedro 143.000 4,1% El cazador109.000 1,9% El cazador especiales257.000 3,1%

Antena 3

Espejo público verano272.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bonito con escalivada 813.000 16,3% La ruleta de la suerte1.570.000 22,0%

Cuatro

¡Toma salami! Soy gitano 6.000 0,7% Alerta cobra Ambiente explosivo 25.000 2,2% Alerta cobra Culpa 31.000 2,1% Alerta cobra El cliente 61.000 3,3% En boca de todos250.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica210.000 12,0% Vamos a ver verano258.000 9,4% El precio justo Cesta de la compra 481.000 7,4%

laSexta

Equipo de investigación El jefe de los Miami 35.000 3,1% Aruser@s fresh132.000 7,2% Al rojo vivo198.000 5,7%

Informativos

La sobremesa del miércoles confirma que Antena 3 sigue mandando en la franja de las 14h, aunque 'Antena 3 noticias 1' acusa un retroceso de 2,3 puntos respecto al mismo miércoles de hace una semana, pasando del 23,3% al 21,0%. 'Telediario 1' también cede, aunque con menos intensidad: baja 0,8 puntos hasta el 13,9%, lo que agranda la distancia entre ambos líderes. Quien aguanta mejor el tipo es 'Antena 3 noticias 2', que incluso mejora ligeramente hasta el 18,9% frente al 18,6% de la semana pasada, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 0,6 puntos y se queda en el 8,9%.

En la noche, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 2', que cae 1,4 puntos respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 12,7%, su peor registro semanal reciente en esta franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede con fuerza: pierde 0,9 puntos y baja hasta el 7,7%. 'laSexta noticias 20h' sigue la misma tendencia descendente, con una caída de 0,9 puntos hasta el 6,1%, aunque al menos mantiene la ventaja sobre Telecinco en esa franja.

La 1

Telediario matinal188.000 22,8% Informativo territorial 1875.000 14,4% Telediario 11.213.000 13,9% Informativo territorial 21.107.000 12,8% Telediario 2961.000 12,7%

Antena 3

Noticias de la mañana169.000 15,1% Antena 3 noticias 11.836.000 21,0% Antena 3 noticias 21.443.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1614.000 9,0% El desmarque Cuatro 1428.000 5,0% Noticias Cuatro 2289.000 4,5%

Telecinco

El matinal36.000 5,9% El matinal79.000 9,3% El matinal124.000 9,9% Informativos Telecinco 15:00773.000 8,9% Informativos Telecinco 21:00583.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h484.000 6,3% laSexta noticias: Jugones484.000 5,5% laSexta noticias 20h389.000 6,1% laSexta noticias: Especial316.000 4,3%

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