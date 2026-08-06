'¡Salta!' sube en Antena 3 y lidera la noche del miércoles con un 9,1%

Audiencias Miércoles 5 de Agosto de 2026
12,3%
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Prime time de discretas audiencias el de este miércoles, en el que '¡Salta!' se convierte en la oferta más vista de la noche con 500.000 espectadores y un 9,1% de cuota de pantalla, mejorando dos décimas respecto a la semana anterior. La segunda posición es para 'Maestros de la costura Celebrity', que cede un punto en siete días y firma un 8,5% de share.
En Mediaset España, Cuatro vuelve a imponerse a Telecinco. 'Viajeros Cuatro' alcanza un 6,8% de cuota de pantalla, mientras que 'Sandokán' se queda con un 6,5% en la principal cadena del grupo.
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En la parte baja de la clasificación, la noche también se presenta muy igualada. 'Lorca: muerte de un poeta', en La 2, registra un 4,3% y un 4,5% con sus dos entregas, mientras que el true crime 'Maje', en laSexta, anota un 4,8% de cuota de pantalla.
En el access prime time, vuelve a destacar el excelente rendimiento de 'Cifras y letras', que firma un 7% de share y roza los 600.000 seguidores, consolidándose como una de las ofertas más fuertes de La 2.
Prime time
Viaje al centro de la tele: clásicos 833.000 9,8%
Viaje al centro de la tele 886.000 10,2%
Maestros de la costura Celebrity458.000 8,5%
Trivial Pursuit343.000 4,4%
Cifras y letras596.000 7,0%
Lorca: muerte de un poeta 368.000 4,3%
Lorca: muerte de un poeta 319.000 4,5%
El hormiguero 20 años juntos 672.000 7,8%
¡Salta!548.000 9,1%
Viajeros Cuatro 485.000 5,9%
Viajeros Cuatro 631.000 7,4%
Viajeros Cuatro 444.000 6,8%
First Dates798.000 9,3%
Sandokán 456.000 6,5%
El intermedio: The very best314.000 3,7%
Maje331.000 4,8%
Late night
Maestros de la costura Celebrity97.000 5,5%
Documentos TV 104.000 2,2%
Plano general 32.000 1,0%
Festivales de verano 20.000 1,0%
¡Salta!217.000 9,0%
Viajeros Cuatro 232.000 6,6%
Viajeros Cuatro 155.000 7,6%
Sportium game show82.000 5,5%
Sandokán 360.000 8,4%
Sandokán 165.000 6,8%
Gran Madrid Show76.000 5,2%
Asesinas 268.000 6,8%
Asesinas 155.000 6,7%
La casa del juego de Pokerstars55.000 3,9%
Sobremesa y tarde
Directo al grano892.000 11,2%
Valle Salvaje753.000 10,7%
La promesa887.000 13,3%
Malas lenguas753.000 12,0%
Aquí la Tierra759.000 11,4%
Saber y ganar454.000 5,3%
Grandes documentales304.000 3,9%
Muerte en el río308.000 3,9%
Cine 297.000 4,0%
Malas lenguas579.000 8,5%
Carreteras extremas 201.000 3,2%
Jeopardy166.000 2,5%
Sueños de libertad1.113.000 13,5%
Yas verano602.000 8,7%
Pasapalabra1.209.000 18,2%
Todo es mentira: Summer tem451.000 5,8%
Lo sabe no lo sabe372.000 5,7%
First Dates317.000 4,2%
El verano se mueve531.000 6,7%
¡De lunes a viernes!585.000 8,8%
¡Allá tú!639.000 9,8%
Zapeando432.000 5,3%
Más vale tarde de verano304.000 4,4%
Mañana
La hora de La 1330.000 19,9%
Entrevista 314.000 20,1%
Entrevista 353.000 19,6%
Mañaneros 360497.000 16,6%
Mañaneros 360878.000 11,5%
Caravana educativa11.000 1,8%
Flash moda9.000 1,1%
Serengueti 3 22.000 2,0%
Página 2 42.000 2,9%
El señor de los bosques 53.000 3,1%
El señor de los bosques 59.000 3,2%
El señor de los bosques 41.000 2,0%
Rutas bizarras 53.000 2,4%
Las rutas dAmbrosio 71.000 2,8%
Curro Jiménez 143.000 4,1%
El cazador109.000 1,9%
El cazador especiales257.000 3,1%
Espejo público verano272.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 813.000 16,3%
La ruleta de la suerte1.570.000 22,0%
¡Toma salami! 6.000 0,7%
Alerta cobra 25.000 2,2%
Alerta cobra 31.000 2,1%
Alerta cobra 61.000 3,3%
En boca de todos250.000 8,3%
La mirada crítica210.000 12,0%
Vamos a ver verano258.000 9,4%
El precio justo 481.000 7,4%
Equipo de investigación 35.000 3,1%
Aruser@s fresh132.000 7,2%
Al rojo vivo198.000 5,7%
Informativos
La sobremesa del miércoles confirma que Antena 3 sigue mandando en la franja de las 14h, aunque 'Antena 3 noticias 1' acusa un retroceso de 2,3 puntos respecto al mismo miércoles de hace una semana, pasando del 23,3% al 21,0%. 'Telediario 1' también cede, aunque con menos intensidad: baja 0,8 puntos hasta el 13,9%, lo que agranda la distancia entre ambos líderes. Quien aguanta mejor el tipo es 'Antena 3 noticias 2', que incluso mejora ligeramente hasta el 18,9% frente al 18,6% de la semana pasada, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 0,6 puntos y se queda en el 8,9%.
En la noche, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 2', que cae 1,4 puntos respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 12,7%, su peor registro semanal reciente en esta franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede con fuerza: pierde 0,9 puntos y baja hasta el 7,7%. 'laSexta noticias 20h' sigue la misma tendencia descendente, con una caída de 0,9 puntos hasta el 6,1%, aunque al menos mantiene la ventaja sobre Telecinco en esa franja.
Telediario matinal188.000 22,8%
Informativo territorial 1875.000 14,4%
Telediario 11.213.000 13,9%
Informativo territorial 21.107.000 12,8%
Telediario 2961.000 12,7%
Noticias de la mañana169.000 15,1%
Antena 3 noticias 11.836.000 21,0%
Antena 3 noticias 21.443.000 18,9%
Noticias Cuatro 1614.000 9,0%
El desmarque Cuatro 1428.000 5,0%
Noticias Cuatro 2289.000 4,5%
El matinal36.000 5,9%
El matinal79.000 9,3%
El matinal124.000 9,9%
Informativos Telecinco 15:00773.000 8,9%
Informativos Telecinco 21:00583.000 7,7%
laSexta noticias 14h484.000 6,3%
laSexta noticias: Jugones484.000 5,5%
laSexta noticias 20h389.000 6,1%
laSexta noticias: Especial316.000 4,3%