Tráiler de 'Hanzawa Naoki', en donde se presenta al banquero vengador japonés

Un banquero diferente a los demás se enfrenta a la parte más podrida del sistema en este intenso tráiler que nos presenta este thriller reivindicativo.

TBS

La tensión se puede palpar en este tráiler de 'Hanzawa Naoki', la serie que muestra con el ritmo trepidante que se intuye en este episodio la cruzada solitaria de un hombre honrado en medio de un sistema corrupto. Dicho héroe es el personaje titular, interpretado por Sakai Masato, que inicia esta aventura en su humilde sucursal bancaria de Osaka. Allí trabajaba hasta que concedió un préstamo millonario a una empresa del sector del acero que quebró al poco tiempo. No obstante, no lo hizo por iniciativa propia, sino porque así se lo ordeno su jefe, Asano Tadasu (Ishimaru Kanji), quien tenía tratos con esta empresa.

A pesar de todo, Hanzawa es el que asume la responsabilidad de esta mala gestión ante los directores del banco, pero les promete que recuperará el dinero que han perdido. Para ello, se embarca en una investigación sobre los tejemanejes de Asano que vive como un auténtico camino hacia la venganza, trazando meticulosos planes y haciendo lo que sea necesario para que paguen el precio quienes han cometido irregularidades. No obstante, durante ese camino no podrá evitar establecer contacto con la familia de Asano, a la que empieza a estimar hasta el punto de no querer que se vea afectada en sus investigaciones, poniendo en peligro sus objetivos.