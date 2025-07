Por Fernando S. Palenzuela |

Los concursantes de ' Supervivientes ' están sometidos a unas condiciones muy duras durante su estancia en Honduras,. Cada año vemos cómo los participantes se enfrentan a estas en las semanas siguientes a salir del concurso, y esta edición una de las que ha hablado sobre ello ha sido Carmen Alcayde

En la emisión de 'Fiesta' de pasado domingo 13 de julio, la colaboradora de televisión formó parte de una mesa que hablaba sobre una intoxicación por exceso de vitamina D. Aunque en un principio podía no entenderse la razón de que estuviera allí, rápidamente Emma García le dio la palabra para que se explicara y revelara su situación.

Carmen Alcayde explica en 'Fiesta' que padece exceso de vitamina D

"Me hice los análisis al llegar de la isla de 'Supervivientes'. Yo llegué muy, muy morena porque yo tomaba el sol", explicaba la exconcursante, que aceptaba que se pasó tomando el sol: "La gente vio que llegué excesivamente morena". Los resultados de las pruebas médicas no fueron positivos, lo que la preocupó enormemente: "Me ha salido al vitamina D en rango tóxico y yo me asusté".

La valenciana explicó que el médico le había aconsejado que dejara de tomar el sol, que se aplicara protección solar y que no tomara ningún suplemento que contuviera vitamina D. "Estoy un poco... asustada no, pero, ¿qué puedo hacer para bajarla? Yo quiero bajarla del todo", aseguraba. El experto del programa explicaba que el exceso de esta vitamina provoca que el calcio invada la sangre y que eso derive en una deshidratación severa y, en consecuencia, pueda existir un fallo renal.

Carmen Alcayde durante su participación en 'Supervivientes 2025'

Una preocupación más a la lista

Precisamente ese fallo renal era una de las grandes preocupaciones con las que contaba Carmen Alcayde tras realizarse el chequeo médico: "Eso me preocupaba más porque yo tengo un riñón de nacimiento", desvelaba. No obstante, el médico se mostró positivo con la evolución que tendría la colaboradora y le pidió que se repitiera los análisis en un par de meses y seguro que le habría bajado la vitamina D: "Me ha dicho que no me preocupara porque yo al llegar era garífuna, era completamente negra".