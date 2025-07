Ingrid García Jonsson: "Si Meryl Streep aflojó al no parecerse a Margaret Thatcher, yo también puedo con Tamara"

Por Sergio Navarro | |

La serie de ' Superestar ', que narra con un enfoque cargado de fantasía la vida de Tamara en los 2000, llega en 18 de julio a Netflix. Varios meses antes, durante el rodaje, FormulaTV fue a una de las grabaciones para poder hablar con el equipo y en uno de los descansos pudimos hacerlo con Ingrid García Jonsson Pepón Nieto . Ellos tres se meten en la piel de Tamara, Paco Porras y Tony Genil en esta ficción ypara preparar su interpretación. Y es que, de hecho, durante esta entrevista van como los personajes ya que nos encontramos entre toma y toma.

Impresiona hablar con vosotros viéndoos caracterizados.

Íngrid: Sí, la verdad que se lo han currado muchísimo. Y es sorprendente porque no hemos tenido una preparación muy larga, hasta donde han conseguido llegar con los personajes, y con el maquillaje, y con el vestuario, y todo el curro de arte, y todo, es como... Han hecho una inmersión en la época y en los personajes brutal. Sí, sí. Es muy guay. Yo lo sufro mucho, porque son tres horas al día, pero... Pero sí, creo que merece la pena. Y hay algo como de ya tener esa impronta de los personajes ya estando callados y quietos... Que te colocan. Que te colocan, y que te ayuda mucho también. Ayuda mucho a la hora de hacer imaginar al espectador.

Ingrid García Jonsson y Pepón Nieto como Tamara y Tony Genil en 'Superestar'

¿Cómo llegó este proyecto a cada uno de vosotros?

Pepón: Yo personalmente había currado antes con ellos, un personaje pequeñito en 'Veneno', y de pronto me llamaron para ver si... Y con Nacho no había currado nada. Nos conocíamos de vernos y de tener amigos comunes, pero no había trabajado nunca con ellos tampoco. Y a ellos se les ocurrió que yo podría parecerme a este, que yo decía yo no parezco nada, que me van a echar, se me van a echar porque esto no tiene ningún sentido. Pero luego, ¿no? Luego la caracterización, el trabajo que hacen en el maquillaje, en peluquería, yo creo que ellos sabían que yo podía encontrar ahí un Tony.

Que luego los personajes, lo que hablábamos antes, no es un biopic, un docu, donde lo importante sea imitar exactamente al personaje. No somos imitadores. Hay licencias en todas las series, y hay licencias también con los personajes. Además, una energía, una forma de moverse, no sé de... Y la caracterización, como decía Ingrid, nos ayuda muchísimo, nos coloca mucho en el personaje. Perdonad que vosotros vais a ser muy jóvenes, pero estoy viendo a algún desde aquí. Y bueno, no sé, yo llegué al proyecto porque me mandaron, me preguntaron si quería hacerlo y me mandaron aquí. Y sí, no tuve que hacer pruebas, la verdad.

¿Y en tu caso, Íngrid?

Íngrid: Yo sí tuve que hacer muchas pruebas. Sí, no tantas, pero sí que tuve que hacer bastantes pruebas para Tamara, y como muy rápido, o sea, de una semana para otra era de... Tienes que... Esto es para hacer de Tamara en una serie y tienes que ser igual que ella. Ya está.

Intenté maquillarme yo como ella para el casting y era un monstruo lo que entró por esa puerta

¿Cómo te preparaste para el personaje?

Íngrid: Me hice YouTube Premium y empecé a ver vídeos de YouTube todo el rato. Para no comerme los anuncios. Y poder descargar los vídeos y tal, la verdad que ha sido una herramienta súper útil. Y luego me teñí el pelo, me maquillé, o sea, las fotos del casting son vergonzosas. O sea, porque intenté maquillarme yo como ella y eso era un monstruo lo que entró por esa puerta.

Carlos: Cuando se hizo viral la foto promocional, a mí la gente me preguntaba, ¿pero sale Tamara de verdad? Sí, sí. Más o menos me reconocían a mí, a Secun..., pero pensaban que Tamara era la de verdad. Sí, sí, sí.

Tamara, encarnada por Ingrid García Jonsson, en una actuación en 'Superestar'

¿Y la voz y la energía?

Íngrid: Ahí estamos. Es... Imitándola mucho. O sea, escuchándola mucho, repitiendo mucho lo que dice y luego teniendo conciencia de que mi cuerpo y el suyo no son iguales, por lo tanto la voz no puede ser exactamente igual. Que ella y yo no somos la misma persona, que esta serie aparte tiene licencia de corte casi fantástico y entonces, de hecho se lo dije a Yurena, digo, yo no puedo hacerte a ti, porque eres irrepetible. Yo puedo hacer una imagen de ti, una ensoñación, una interpretación, pero ser exactamente igual es... No sé, creo que es imposible.

Pepón: Y no creo que fuera la pretensión en ningún punto de la serie.

Íngrid: No, tampoco se pretendía. Y yo me quedé también muy tranquila porque empecé a ver biopics de gente que ha hecho biopics y cosas y vi que Meryl Streep tampoco se parece tanto a Margaret Thatcher, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues si la Meryl afloja un poco con el tema, yo puedo también. Pero la idea es, sobre todo, que los personajes se vean... Bueno, que sean representados, ¿no? Y que la gente sí me vea y diga, ah, es que es ella.

Es más tener un poco la energía de ellos, de cómo funcionan, y pensar cómo resolverían esas situaciones. Más que intentar imitar el personaje

Pepón: Luego hay muchas cosas que podemos imitar, ¿no? Que podemos, de repente, reproducir una foto o reproducir una escena que ya existe. Por ejemplo, cuando estamos en la frutería, que ya existe el vídeo, entonces nos vemos en el vídeo y tratamos de estar como ellos. Pero luego hay mucho en la serie que está escrito que no conocemos, que seguramente es inventado y que nosotros no sabemos cómo pasó. Y es más tener un poco la energía de ellos, de cómo funcionan, y pensar cómo resolverían esas situaciones, más que intentar imitar el personaje.

Claro, porque algunos habéis tenido oportunidad de conocerlos y hablar con ellos. ¿Es vuestro caso?

Carlos: No. Yo, a Paco Porras, no. Yo he conocido a Tamara, conocí en su día a Leonardo Dantés y también un día que vino a rodaje conocí a Arlequín, pero a Paco Porres no lo he conocido. También te digo que no... O sea, a mí particularmente no me ayudaría. Casi sería más presión que otra cosa. Porque realmente la manera de abordar el personaje no se trata en imitar. También es verdad que Paco tiene menos asideros. O sea, Paco Porres no tiene un acento que a mí me resulte característico, como madrileño, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no tengo un acento de un sitio que yo pueda captar. No tiene una voz peculiar, como en el caso de Tamara, por ejemplo. Al final yo lo único que encontré en Paco es que suele hablar frases cortas y muy rápido. Lo único, creo. Pero luego al final, eso también, trabajando con Nacho me lo echó por tierra, por ejemplo. Porque Nacho le está dando mucha más importancia a que la imagen y la secuencia quede épica que a ningún tipo de imitación del personaje.

La serie tiene muchas licencias y para mí eso es parte de la gracia

Yo a lo mejor vengo con el texto, aprendo de una manera, pero de repente Nacho me dice no, no, esto quiero que sea cine mudo. ¿Vale? O sea, esto quiero que te vengas arriba y entonces de repente quiere una gestualidad muy visceral, muy extrema. Y claro, ya te estás alejando del personaje real. Pero al final el que tiene toda la serie en la cabeza es él. A veces estoy un poco perdido, tampoco te voy a engañar. Pero luego cuando he visto imágenes, claro, funcionan. Funcionan de otra manera. Ya os digo que la serie tiene muchas licencias. Y para mí eso es parte de la gracia. O sea, tú a Nacho Vigalondo no le puedes imponer un biopic convencional. Y bueno, creo que ya lo veréis.

Pepón: Yo sí lo conocí, conocí. Yo no quería conocerlo. Y de repente, claro que sí, que venga. Pero luego me moló mucho conocerlo. Porque sí hay algo de cómo es él, de lo busca vidas que es, de estas cosas así, que yo en los vídeos que había visto no se lo veía. Y que a mí me ha venido bien conocerlo. Y también quitarme una imagen que uno tiene viendo cosas y del recuerdo haberlo visto en los programas y de repente lo ves y dices, bueno, este tío lo que tenía era mucha hambre de estar ahí. Lo que le movía era estar ahí, inventarse el culebrón, miente mucho, miente mucho, pero le movía ese rollo y eso. Y me lo descubrí conociéndolo y ese tipo de cosas son las que más me sirvieron. Más que la forma de hablar, ver lo que él era.

Carlos Areces es Paco Porras en 'Superestar'

Carlos: Me hace gracia porque Timothée Chalamet hizo de Bob Dylan y en un programa de televisión le preguntaron ¿has conocido a Bob Dylan? Y digo, no, no he querido conocer a Bob Dylan. Sería terrible para mí conocer a Bob Dylan y crearle algún tipo de expectativa o que se pensara que voy a llevarlo por un lado y luego descubra, ¿sabes? La decepción que supondría.

Tamara quería cantar y era cantante y se reían de lo mal que cantaba y la puteaban

Y en la línea que os decía, no sé si para el resto también, ¿os habéis quitado prejuicios respecto a este grupo de personas que veíais por televisión en su momento? ¿Habéis entendido lo que les motivaba estar ahí? ¿O qué habéis aprendido?

Pepón: Yo es que no tenía grandes prejuicios hacia ello y a mí me divertían. Me parece que fue una parte de una época donde el prejuicio habría que tenerlo sobre qué tipo de televisión hacía eso, qué tipo de programas y qué tipo de presentadores porque a mí me parecía el tema Cárdenas y todo eso me parecía terrible. Era capaz de buscar personajes que a lo mejor no estaban demasiado bien y ponerlos ahí para reírse de ellos, para hacerles putada e inventarse esa cosa de ahora vamos todos a reírnos del tonto del pueblo. Pero yo tenía, yo personalmente tenía más prejuicios sobre ese tipo de cosas que sobre ellos como personas, ¿no? Y lo que te vas a dar cuenta era eso. Yo creo que ellos tenían una necesidad total de estar, de mostrar su arte. Tamara quería cantar y era cantante y se reían de lo mal que cantaba y la puteaban. Cuando anda que no hay gente que canta mal y nos lo tragamos.

Carlos: Nosotros cuando nos hemos conocido nos ha enternecido a todos.

Hablando de conocerse, ¿cómo han sido tus encuentros con Yurena?

Íngrid: A ver, el primero fue muy inspirador pues justo antes de rodar porque ella quería conocerme y yo le tengo mucho respeto a eso porque es verdad que genera mucha presión y en el momento en que la conozco le tomo más cariño todavía y ya entra como un factor personal ahí de no querer defraudarla con las escenas. Y eso es bastante frustrante porque si eres una actriz que más o menos quiere mejorar en su curro por lo general siempre te vas a casa pensando que has hecho un mal trabajo.

Ahora no solo me voy pensando que he hecho un mal trabajo sino que la he fallado a ella

Entonces ahora no solo me voy pensando que he hecho un mal trabajo sino que la he fallado a ella. Un poco. Tengo esa sensación todos los días. Pero bueno, entiendo que eso es lo que me hace también conseguir mantener el nivel alto, ¿no? Pero sí que es mucha presión porque no la quiero fallar y quiero que esté orgullosa y quiero que se sienta vista y entendida y no quiero que sienta que la estoy imitando de una manera así como burda. Dentro de que la serie tiene mucha ficción y pasan cosas que son completamente inverosímiles, ¿no? Pero aún así ahí hay que estar como en la verdad de ella y eso, bueno, pues es fuerte. La verdad es que las dos veces que la he visto lo que me ha dado es como más fuerza para seguir peleando por el personaje que yo creo que tengo que hacer.

Tony Genil, Tamara y Leonardo Dantés en 'Superestar', encarnados por Pepón Nieto, Ingrid García Jonsson y Secun de la Rosa

Pero heavy, ayer cuando la vi es que no te puedo explicar. O sea, me puse a llorar cuando aparecí por la puerta. Había algo de... Ya tengo como un amor, una admiración y un respeto hacia esa persona que de pronto para mí fue de los días más vulnerables de rodaje sin duda. Ya te digo que solo pienso en ella. Es que llevo meses con esto en la cabeza y con cómo se mueve. Llevo las uñas pintadas, cómo se las pinta ella, así y tal.

Entonces hay algo ahí que pues que genera... Entiendo lo de Timothée Chalamet y entiendo no querer conocer para poder abandonarse por completo a la ficción, ¿sabes? Y jugar más. Yo aquí tengo como un pie que todo el rato me está tirando a la realidad y conseguir copiar la realidad haciendo ficción es imposible. Entonces ahí estoy, en cada sitio.

¿Al margen de eso, qué Tamara has descubierto tú? ¿Qué es lo que te ha sorprendido?

Íngrid: Lo que vi en las reuniones y lo que más me aclaró todo es la mirada tan limpia que tiene ella y esa... Esa dulzura y esa fragilidad y esa vulnerabilidad que tiene a flor de piel. Ya te digo que ella se pone a llorar en cualquier momento y no tiene ningún pudor con eso. Como que con sus emociones es muy clara y con todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido es muy sincera. Y entonces eso me gustó mucho. Porque es verdad que viendo las cosas en la tele muchas veces te genera dudas, ¿no? Porque no sabes si está haciendo un personaje para la televisión y si luego en la vida diaria es diferente. Y en un principio ella era igual delante de la cámara que en su casa.

Carlos: Yo le traje los discos para que no filmara y se enterneció cuando lo vio.