Tráiler de 'The Man Who Fell to Earth', el drama de ciencia ficción de Showtime

Chiwetel Ejiofor encabeza el elenco de 'The Man Who Fell to Earth', la ficción que se estrena el 24 de abril en Movistar+.

Showtime

'The Man Who Fell to Earth' vuelve a la acción, aunque esta vez con una versión televisiva. Tras la adaptación cinematográfica protagonizada por David Bowie, que vio la luz en 1976, Showtime se ha encargado de moldear el salto a la pequeña pantalla del universo ideado por Walter Tevis. La serie beberá tanto de la novela original como de la cinta de Nicolas Roeg, aunque tratará de establecerse como una nueva iteración con un enfoque contemporáneo. El protagonista de la serie es un alienígena que aterriza en la Tierra en un momento muy trascendental. La raza humana se encuentra en un punto de inflexión que determinará hacia dónde vira su proceso evolutivo, y el extraterrestre encarnado por Chiwetel Ejiofor jugará un papel vital a la hora de desequilibrar la balanza, aunque primero tendrá que plantar cara a todo lo que ha arrastrado durante su vida. Naomie Harris completa la dupla protagonista del proyecto, que ha sido desarrollado a cuatro manos por Alex Kurtzman y Jenny Lumet. El resto del elenco principal está formado por Jimmi Simpson, Clarke Peters, Bill Nighy, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew y Joana Ribeiro, que se dejarán ver cuando 'The Man Who Fell to Earth' se estrene en Showtime el 24 de abril.

