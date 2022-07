FX |

Steve Carell y Domhnall Gleeson se tendrán que entender a la fuerza en 'The Patient', la nueva producción original de FX que, debido a la gestión de activos de The Walt Disney Company, se estrenará en exclusiva a través de Hulu, como ha sucedido recientemente con la aclamada 'The Bear'. El debut de esta ficción de diez episodios se producirá el 30 de agosto, aunque en España tendremos que esperar, ya que no se ha confirmado ni la plataforma que la importará ni la fecha en que lo hará, aunque lo previsible es que llegue de la mano de Disney+.

El protagonista de la serie es Alan Strauss, un terapeuta que, mientras se ve acorralado por sus propios conflictos personales y familiares, debe lidiar con su mayor desafío profesional hasta el momento: tras ser secuestrado por uno de sus pacientes, Sam Fortner, recibe la misión de encontrar la razón por la que el joven no puede parar de matar. Por lo tanto, al psicólogo no le queda otra que escarbar en el pasado de Fortner, aunque este no siempre este dispuesto a destapar sus secretos.

Los creadores de 'The Patient' son Joel Fields y Joe Weisberg, que ya habían coincidido en FX como principales responsables de la laureada 'The Americans'.