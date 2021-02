Tráiler de 'Young Rock', la comedia basada en la vida de Dwayne Johnson

La ficción producida para NCBC contará los inicios laborales y personales del famoso actor de Hollywood.

NBC

Dwayne Johnson, más conocido como "The Rock", es toda una leyenda en los Estados Unidos, ya no solo por su papel como luchador profesional de la WWE, sino por las ganancias que consigue el actor cada vez que participa en una película, y es que se podría decir que es el Midas de Hollywood porque todo lo que toca se convierte en oro. Por ese motivo, NBC ha decidido dar luz verde a su propia serie llamada 'Young Rock'. Se trata de una comedia producida por Universal Television, Seven Bucks Productions y Fierce Baby Productions que se estrena el 16 de febrero.

A lo largo de su primera temporada, tres actores diferentes interpretarán a "The Rock" en sus distintas épocas, incluso él mismo sale en la ficción. La comedia narra la vida del deportista desde su infancia hasta un futuro en el que Johnson promociona su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en 2032. Adrian Groulx, Bradley Constant y Uli Latukefu se ponen en la piel del famoso artista a los diez, quince y veinte años de edad. Stacey Leilua, Joseph Lee Anderson, Ana Tuisila, Lexie Duncan, Stephen Adams, Wayne Mattei y Matt Willig completan el resto del reparto de la serie.