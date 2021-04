La increíble transformacion física de Dani Ballesteros ('Aquí no hay quien viva'), que inicia etapa como actor

El actor, que interpretó al nieto de Concha en la primera temporada de 'Aquí no hay quien viva', lleva años formándose en el campo de la interpretación.

Han pasado casi dos décadas desde que le conocimos en la pequeña pantalla cuando solo era un niño. Dani Ballesteros, entonces conocido artísticamente como Dani Rubio, se convirtió en uno de los protagonistas de la primera temporada de 'Aquí no hay quien viva' al dar vida al travieso hijo de Armando (Joseba Apaolaza) y nieto de Concha (Emma Penella). Pero cuando la serie era un rotundo éxito en Antena 3, el joven actor abandonó la comedia en el noveno episodio, justificándolo con su mudanza a casa de su madre.

Desde aquella experiencia en Desengaño 21, Ballesteros no ha dejado de formarse con Cristina Rota y a través de múltiples cursos con Carmen Rico y Joaquín Oristrell. Además, ha realizado numerosas obras de teatro y ha participado episódicamente en 'La pecera de Eva' y 'Cuerpo de élite'. Ahora, con todo este bagaje a sus espaldas, busca su gran oportunidad en la pequeña o gran pantalla con su nueva reel donde muestra todos sus registros y un impresionante cambio físico.

"He cambiado bastante. He contratado a un entrenador personal que planifique mi entrenamiento en el camino que busco. Eso me ha hecho ganar 10 kg de masa muscular y ahora sigo con ello, entrando en la fase de definición y espero en verano ver el resultado final", explica a FormulaTV. Su objetivo es "optar a un cierto tipo de personaje que últimamente se busca, personajes en buena forma física", como puede ser el caso de los policías de 'Antidisturbios'. Con su crecimiento físico desea "mostrar ese perfil de hombre deportista, pero siempre sin abandonar el drama del personaje y su conflicto". Con este aspecto tan reclamado en la ficción, Ballesteros no tiene ningún problema en mostrar su cuerpo si el guion lo requiere: "Estaría dispuesto a hacer ese desnudo integral, pero siempre que esté completamente justificado en guion".

En estos momento, el madrileño cree que se encuentra en su "mejor momento, tanto físico como actoral" y solo necesita la oportunidad de demostrar su talento en el sector audiovisual.