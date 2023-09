Por Redacción |

Apenas una semana después del regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, una colaboradora abandona al presentador tras su último desencuentro. A pesar de ser la segunda invitada del espacio y confirmarse que sería tertuliana habitual, Bárbara Rey ha decidido no volver a 'Cuentos chinos', donde iba a participar de forma periódica.

La exvedette ha reculado tajantemente y, según informa Yotele. La decisión llega tras su entrevista la semana pasada, en la que le se habría sentido mal por algunos comentarios de Jorge Javier Vázquez y por el tono que adoptó la conversación en comparación con lo que se le habría prometido.

Tal y como avanza el citado medio, Rey salió descontenta de 'Cuentos chinos', donde le habrían asegurado que tendría una entrevista en tono amable, pero que acabó contando con varios encontronazos con el presentador de Mediaset, uno de ellos cuando la invitada bromeó sobre el caso Rubiales al darse dos besos con Carlos Sobera, también entrevistado del espacio: "Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, tengo que tener mucho cuidado al abrazarte". Ante el comentario, el expresentador de 'Sálvame' saltó repentinamente: "¡Bárbara, no seas antigua, hija!".

Enfrentamiento

Lejos de parar, Bárbara Rey insistió: "Que se te enteren de que te he dejado, no vaya a ser que tengamos problemas". Una vez se sentaron remató su alegato: "Tú veras si quieres evolucionar con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa". "Perdóname, nunca he sido caspa ni lo seré", le expreso ella mostrándose ya molesta por el reproche del comunicador catalán.