Por Beatriz Prieto |

El lunes 8 de abril, 'Así es la vida' recibió de nuevo a Carmen Borrego tras su efímero paso por 'Supervivientes'. El programa aprovechó para entrevistar a la colaboradora sobre las recientes declaraciones de su hijo, José María Almoguera, en su contra, declaraciones que recogieron y debatieron en 'TardeAR', donde Paz Padilla lanzó unas críticas sobre el conflicto entre madre e hijo que fueron respondidas por Ana Rosa Quintana.

'TardeAR' aborda el conflicto entre Carmen Borrego y su hijo

Manuel Díaz El Cordobés animó a Almoguera a dar a su madre "un abrazo y luego se arreglan las cosas", puesto que "una madre es lo más grande que se puede tener en la vida", momento en el que. "Dicen que las suegras son como las nubes, se van y queda un día de maravilla", bromeó la colaboradora, tras lo cual señaló quecuando su compañero insistió en que "muchas veces las familias tienen problemas y hay que arreglarlo".

"La madre tiene que saber desaparecer cuando su hijo tiene una nueva familia", lanzó la gaditana, cuando debatieron la posibilidad de que Borrego fuera el motivo de la "ruptura" entre su hijo y su nuera. "Hay que saber retirarse y estar en la trastienda, no se puede estar en primera línea. Ya no eres la madre, eres la abuela, la suegra y la que tiene que estar para aconsejar o asesorar, pero no para inmiscuirse", aconsejó Padilla. "Pero Paz, del mismo modo y en este caso, la mujer de José también tiene que respetar a la madre de su marido y la abuela de su hijo. Tiene que ir en dos direcciones", apuntó entonces Quintana.

"Hay un bebé por delante"

"Si esto sigue así, la bola se hace cada vez más grande, las heridas se hacen más profundas y luego es más difícil de resolver. Yo creo que los tres implicados tienen que reflexionar muy bien en qué guerra se están metiendo, porque aquí hay un bebé por delante", opinó más tarde Padilla, quien señaló de la nuera de Borrego que "como madre tiene que entender que no puede separar a un hijo de una madre".

"Todos tienen que ceder porque en un matrimonio ya cedemos y, con unos suegros, hay que ceder también", añadió la colaboradora. "A lo mejor este chico tiene heridas, no se llevan bien o está influenciado por su mujer, lo que quieras. Pero tú puedes decir 'vamos a hacer una parada, porque no quiero tener relación'. Lo que no puedes hacer es tener relación con tu madre para lo que te interesa y no tenerla para lo que no", criticó por su parte Quintana, al hablar de lo que Almoguera y su mujer habían ganado con las exclusivas en torno a Borrego.