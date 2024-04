Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su quinta gala semanal el martes 9 de abril, en Telecinco, con Carlos Sobera, quien recibió en plató por primera vez a Kike Calleja de Domingo tras su expulsión definitiva. Su llegada dio pie a que, con Carmen Borrego en plató, informaran al exconcursante del "conflicto" entre la colaboradora y su hijo, José María Almoguera. Una situación que puso a la malagueña al límite, hasta el punto de que tuvo que abandonar temporalmente su asiento.

Carlos Sobera habla con Carmen Borrego tras su regreso a plató en 'Supervivientes: Tierra de nadie']

"No voy a ser yo quien lo cuente.", declaró Borrego, cuando Sobera la animó a dar "un titular" de lo ocurrido, tras lo cual incluso soltó ante Calleja que. "No hay salud de por medio ni nadie que esté peligrando", se apresuró a matizar el presentador. Nagore Robles explicó entonces que Borrego se enteró en el programa de la separación de su hijo y su nuera "y nada más llegar a Madrid,".

"Poniéndome a parir", matizó Borrego. "Además, críticas muy duras. Para ninguna madre es plato de buen gusto lo que pasa", añadió Sobera, momento en el que la malagueña confesó haber "tenido una vuelta muy complicada". "Lo siento por ti, porque no te lo mereces", lamentó Calleja, antes de reconocer que "me ha sorprendido la noticia porque llevan muy poco tiempo casados y han tenido un niño hace muy poquito". "Y que te critiquen sabiendo todo lo que has hecho por ellos, me parece muy injusto", remató el exconcursante, ante la evidente emoción de Borrego.

"Un hijo maravilloso, aunque se equivoque"

Sobera preguntó a la exsuperviviente si deseaba añadir algo más: "No puedo ahora mismo. No me he roto en los días que llevo aquí y me gustaría romperme en mi casa, no en un plató de televisión". El programa procedió a repasar el concurso de Calleja pero, al acabar el vídeo, Sobera sorprendía al dirigirse a la audiencia, con el asiento de Borrego vacío: "He tratado de abordarlo con un poquito de humor, porque sé que era una cuestión un poco dura, pero lo cierto es que recordar lo que ha pasado con Carmen Borrego no es que le haya sentado mal, es que se ha sentido indispuesta".

"Emocionalmente ha tenido un bajón al hablar del tema y nos ha pedido permiso para salir del plató y, por supuesto, se lo hemos dado, el tiempo que necesite para recuperarse y volver", remató el presentador. Sobera quiso tranquilizar así a los seres queridos de la malagueña, a la cual se volvió a ver en la recta final del programa. El vasco se dirigió entonces a ella al tenerla muy presente mientras habían presenciado el sentido reencuentro de Pedro García Aguado y su hija menor. "Que no dude nadie que tengo una hija maravillosa y un hijo maravilloso, aunque se equivoque", aseguró Borrego, quien recibió un cariñoso abrazo del presentador.