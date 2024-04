Por Daniel Parra |

La noche del viernes 12 de abril vuelve a Antena 3 'Tu cara me suena'. El talent musical arrancará su undécima edición, que cuenta con concursantes como David Bustamante, Raquel Sánchez Silva o Valeria Ros, entre otros, y en la primera gala se imitarán a cantantes de la talla de Taylor Swift, Elvis Presley, Bárbara Rey, Manuel Turizo o María Bas (Nebulossa). 'Tu cara me suena' volverá a la franja del prime time de los viernes, donde rivalizará con el cine de La 1 y de Cuatro y, sobre todo, con '¡De viernes!' en Telecinco.

Elena Tablada en 'Bailando con las estrellas'

Para intentar competir en audiencia con el estreno del concurso en Antena 3, Mediaset ha preparado una entrega que contará con tres entrevistas a tres mujeres que han estado en el foco mediático en los últimos tiempos, siendo una de ellas es Carmen Borrego Santi Acosta podrán hablar con. La hija de María Teresa Campos ha confirmado en ' Así es la vida ' que dicha entrevista ya estaba apalabrada antes de viajar a Honduras, y que estará acompañada de Terelu Campos

Además, Telecinco ha apostado por Ana Obregón, que se sentará en un plató de televisión un año después de su famosa portada saliendo del hospital con el bebé. La cadena ya ha publicado un adelanto de la entrevista, donde Obregón carga contra Alessandro Lecquio: "No me ayudó económicamente, lo que sí es verdad es que me ayudó emocionalmente. El tiempo pone a todo el mundo en su sitio". El propio Lequio se encargó de cebar el programa en 'Vamos a ver': "Con su presencia en '¡De viernes!', el programa se consagra como uno de los grandes de la televisión, porque Ana es ese personaje al que todo el mundo quiere entrevistar porque siempre tiene algo nuevo que contar".

Elena Tablada rompe su silencio sobre David Bisbal y Javier Ungría

'¡De viernes!' también contará con Elena Tablada. Según ha informado Telecinco, la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' contará "por fin toda su verdad". En un adelanto emitido por la cadena, los espectadores pueden ver que la diseñadora hablará sobre su divorcio de David Bisbal y sobre su separación con Javier Ungría, mientras este continúa participando en 'Supervivientes 2024', siendo uno de los nominados para marcharse de Playa Condena. "Fue un cuento de princesas, pero también un cuento de demonios", señala Tablada sobre su relación con Bisbal. Además, de Ungría dice que "le vino grande ser padre".