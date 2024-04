Por Fernando S. Palenzuela |

Las sospechas saltaron cuando se dio a conocer el contenido de la sexta gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' y cómo no contemplaba la recepción en plató de Laura Matamoros tras haber sido la cuarta expulsada. Al comenzar la noche, Carlos Sobera informó de que la hija de Kiko Matamoros se encontraba todavía en Honduras, pues había una noticia que darle tanto a ella como a la audiencia.

'Supervivientes: Tierra de nadie'

En otra conexión con la influencer,. Para suplir el hueco dejado por Carmen Borrego , la organización del programa había decidido que uno de los expulsados tuviera la oportunidad de volver a convertirse en concursante de pleno derecho. A Matamoros, Rocío Madrid , por lo que el menos votado entre Claudia Martínez Javier Ungría podrá aspirar a esa segunda oportunidad.

De este modo, una vez se conozca quién es el concursante eliminado, se abrirá una votación exprés entre los cinco expulsados de la edición para que la audiencia elija cuál de ellos regresa a los cayos con todos los derechos. Además, esa misma noche se conocerá quién es el elegido. Como confirmó Sobera, ni Zayra Gutiérrez ni Carmen Borrego tienen la oportunidad de regresar, dado que su marcha de Honduras se produjo por cuestiones médicas.

Todos quieren volver

Tanto Laura Matamoros desde la playa como los tres concursantes expulsados que se encontraban en plató conocieron al mismo tiempo la noticia de la repesca. Carlos Sobera fue preguntando uno a uno si querían convertirse en candidatos o preferían mantener su estatus de eliminado. "Ahora tengo que reír yo con los demás y seguir disfrutando de esta isla", aceptaba la propuesta Matamoros. "Me encantaría volver a 'Supervivientes' porque creo que se han quedado muchas cuentas pendientes, hay que sacar todavía más cosas que no se saben y hay mucha guerra que dar allí", afirmaba Kike Calleja.

En el caso de Lorena Morlote, esta también confirmaba su participación en la repesca, pese a que se alegró por ser la expulsada: "Me encantaría volver porque me faltó mucho por vivir, me fui muy pronto y tuve una nominación muy injusta". Rocío Madrid era otra de las que más dudas creaba, pues sus últimos días en Honduras fueron muy duros. No obstante, aseguraba estar fuerte para regresar: "Jamás se me hubiera ocurrido decir que sí porque vine muy quemada y sin entender muchas cosas, pero con la perspectiva que te da el verlo desde aquí, me da fuerza para ir y arreglar muchas situaciones que han sido confusas y no se han entendido".