7 actores que compartieron profesión con sus personajes

El camino hasta llegar a ser actor o actriz y poder vivir de ello no es nada sencillo. Algunos intérpretes han sabido desde bien pequeños que querían dedicarse al mundo de la interpretación y han estudiado, se han formado y han luchado hasta conseguir alcanzar su meta. Otros, por el contrario, tuvieron la oportunidad y no quisieron desaprovecharla, esforzándose por mejorar y convertirse en grandes actores. Hasta llegar a ese punto, para poder sobrevivir e incluso para poder pagar sus estudios, algunos intérpretes que en la actualidad son muy reconocidos por el público tuvieron que desempeñar otros trabajos muy diferentes. Lo que quizá no imaginaban es que, posteriormente, tendrían que interpretar a personajes con la misma profesión que ellos desarrollaron en el pasado .

En algunas series encontramos ejemplos muy claros en los que aprovecharon la profesión previa del actor o de la actriz para dar forma al personaje. Sin ir más lejos, Fran Perea pudo dar rienda suelta a su pasión por la música en 'Los Serrano', donde Marcos también es cantante. Igualmente, Beatriz Luengo se metió en la piel de Lola, una estudiante de una escuela de baile en 'Un paso adelante', profesión que ella ya conocía a la perfección. No obstante, no todos los casos son tan evidentes, por lo que desde FormulaTV queremos repasar las historias de actores y actrices que compartieron profesión con sus personajes ficticios.

1 Gonzalo de Castro fue camarero

Gonzalo de Castro como camarero en 'Siete vidas'

Uno de los primeros papeles importantes que Gonzalo de Castro tuvo en televisión fue en 'Siete vidas', comedia emitida en Telecinco entre los años 1999 y 2006 y en la que compartió escenas con actrices y actores de la talla de Amparo Baró, Anabel Alonso, Carmen Machi o Javier Cámara, entre otros. En esta ficción dio vida a Gonzalo, el dueño y camarero del bar Kasi Ke No, lugar habitual de reunión de los protagonistas de la serie. Por casualidades de la vida, su primer personaje principal en la pequeña pantalla desempeñaba la misma profesión a la que el propio actor se había dedicado con anterioridad. En concreto, de Castro estuvo trabajando por las mañanas como camarero en un restaurante al mismo tiempo que se formaba en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, compaginando estudios y vida laboral.

2 Pablo Chiapella fue stripper

Pablo Chiapella como stripper en 'La que se avecina'

Los comienzos de Pablo Chiapella como actor están ligados a Ernesto Sevilla, amigo de la infancia que le abrió las puertas en el mundo de la interpretación. Gracias a él abandonó su ciudad natal para trasladarse a Madrid, donde inició estudios de interpretación. Sin embargo, vivir en la capital no es tan sencillo e implica muchos gastos. Para hacer frente a las necesidades económicas y poder sobrevivir, Chiapella trabajó durante una temporada como stripper. En concreto, acudía a despedidas de soltera para las que le contrataban como boy y en las que tenía que bailar y realizar un show donde se quitaba la ropa. Tiempo después fue elegido para interpretar a Amador en 'La que se avecina', personaje que también tuvo que realizar diferentes trabajos para sobrevivir, entre los que se encontraba el de Capitán Salami, papel que se inventó para trabajar como stripper.

3 María Castro fue profesora

María Castro como directora en 'Ella es tu padre'

A María Castro la conocemos por sus diversos papeles en televisión, cine y teatro, sin embargo, la gallega no siempre tuvo en mente la única idea de ser actriz. Antes de dar vida a diferentes personajes ficticios en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Tierra de lobos' o 'Vive cantando', Castro estudió Magisterio y ejerció durante una temporada como profesora de Educación Física, hasta que finalmente se decantó por la interpretación como modo de vida. La educación se volvió a cruzar en su camino en la serie 'Ella es tu padre', emitida en Telecinco entre 2017 y 2018. En esta serie interpretó a Carmen, la directora del colegio en el que el personaje protagonista encarnado por Carlos Santos se hace pasar por profesora para poder estar cerca de sus hijos.

4 José Luis Gil fue presidente de su comunidad

José Luis Gil como presidente en 'Aquí no hay quien viva'

Durante varios años vimos a José Luis Gil meterse en la piel de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'. En esta comedia interpretó a un padre de familia muy sufridor y orgulloso presidente de su comunidad, algo que no se cansaba de repetir, especialmente cuando se presentaba ante un desconocido. Tiempo después, en 'La que se avecina' también ha tanteado el terreno como presidente de Morador de Montepinar, aunque nunca con el compromiso e ímpetu con el que lo hizo en Desengaño 21. Como cualquier otro ciudadano que haya residido en un edificio siendo propietario de un inmueble, Gil tuvo que ejercer de presidente de su comunidad. Sin embargo, aunque el actor confesó que conserva alguna que otra anécdota divertida gracias a personas que no creían que él fuese el presidente, al contrario de lo que le ha sucedido en la ficción, en general, su presidencia fue una labor completamente aburrida.

5 David Amor fue deportista profesional

David Amor como monitor de gimnasio en 'Gym Tony'

El actor y cómico David Amor se dio a conocer a nivel nacional en 'El club del chiste', espacio de Antena 3 en el que varios humoristas realizaban monólogos. Ante de llegar a este punto, Amor desarrolló una carrera como jugador profesional de balonmano, llegando a competir en la liga ASOBAL y debutando en las categorías inferiores de la selección española. Además, también estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha participado en competiciones de bicicleta de montaña. Esa misma pasión por el deporte es la que le une a Tito, personaje encarnado en la serie 'Gym Tony', estrenada en Cuatro en el año. El actor comparte con Tito el gusto por mantenerse en forma y realizar ejercicio físico, aunque en lugar de estar centrado en el balonmano, en la ficción ejerce de monitor del gimnasio en el que se ambienta y desarrolla la serie.

6 Alexandra Jiménez fue bailarina profesional

Alexandra Jiménez como profesora de danza en 'Los Serrano'

Si bien su trabajo como actriz le ha reportado grandes alegrías y satisfacciones, Alexandra Jiménez no tuvo como primera opción dedicarse al mundo de la interpretación. Antes de convertirse en una de las actrices españolas actuales de mayor recorrido en la pequeña y gran pantalla, Jiménez ejerció de bailarina profesional hasta que una lesión le impidió continuar. A partir de ese momento se centró por completo en la actuación, desarrollando así su carrera como actriz. De hecho, uno de los papeles más recordados en televisión es el de África en 'Los Serrano', ficción de corte familiar en la que daba vida a una joven que terminó dando clases de danza en el propio centro escolar en el que ella estudió. Así pues, aunque en este caso le tocaba ejercer de profesora, la actriz pudo recordar su pasado como bailarina para abordar esta trama de su personaje y aportar mayor credibilidad a la historia.

7 Fernando Tejero fue pescadero

Fernando Tejero como espetero en 'La que se avecina'

Antes de dedicarse plenamente al mundo de la interpretación y de convertirse en el famoso portero de Desengaño 21, Fernando Tejero trabajó como pescadero en el negocio que sus padres regentaban en la ciudad de Córdoba. Lo que probablemente no esperaba es que, mucho tiempo después, toda esa experiencia adquirida en el pasado le iba a ser de utilidad para meterse en la piel de Fermín Trujillo en 'La que se avecina', especialista en espetos. El padre de Lola (Macarena Gómez) abandonaba su puesto como espetero en un chiringuito de playa para mudarse a Mirador de Montepinar y conocer a su hija, aunque también ejerció de espetero en la capital con tele-espeto, negocio con el que no tuvo mucho éxito. Además, cabe destacar que ese pasado real del actor coincide con la trama de Emilio en 'Aquí no hay quien viva', pues en el cuarto episodio de la segunda temporada declara que en el pasado estuvo trabajando en la pescadería de su hermano.