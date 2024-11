Abraham García y su homófoba reflexión sobre los abusos sexuales en TV: "Si fuera gay, estaría en Hollywood"

Por Pablo Fernández Pérez |

Desde su participación en 'Gandía Shore', Abraham García ha ido de programa en programa, pasando por formatos tales como 'Supervivientes' en 2014, 'Doble tentación' en 2017 y 'Supervivientes All Stars' en 2024. El concursante, colaborador y actor de 'La alfombra roja Palace' de José Luis Moreno se ha sentado en el pódcast de 'Uno x Ciento' para contar su visión acerca de la industria del cine y de la televisión, dando opiniones muy polémicas.

Abraham García en 'Uno x Ciento'

La entrevista comenzó. "Adiós el respeto hacia ti, se acabó. Tú ya eres un personaje público y, ahora,, y tú tienes que poner buena cara", expresaba García. Sin embargo,

"Para que conozcas el mundo de la tele, cuidado también con el tema del abuso y del acoso sexual, porque llegar tú solo a los sitios sin comerte... Y sin poner el culo es complicado", contaba el colaborador. "El 80% de la gente que admiramos en televisión ha pasado por el aro. El 20% no, eh (...) Luego tienes un 20% de gente, como yo, que a base de seguir luchando y de ser buena persona (...) va consiguiendo cosas", y entonces, soltaba la bomba: "Yo si fuera gay, por ejemplo, estaría ya haciendo películas en Hollywood".

Un comentario turbio

"Yo no he trabajado el doble o el triple por no ser gay", alegaba García. Este homófobo comentario, estigmatizando a todo el colectivo, no ha pasado desapercibido en redes y muchos usuarios han reaccionado, señalando las palabras del DJ. "¿Qué pasa si fuera gay? ¿No podría decir que no también? Discurso pésimo y homófobo el de este chico" o "Parece ser que si eres gay, aceptas que abusen de ti y cualquier contrato de ese tipo. Menudo discurso homófobo este, ¿no? Mezclando temas de una forma torticera", han sido solo algunas de las reacciones en X por este discurso del exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.